(Sherbrooke) Menacée de mort, la libérale Marwah Rizqy estime que tous les leaders politiques ont le devoir de calmer les tensions sociales et accuse le chef conservateur Éric Duhaime de faire exactement le contraire, de « canaliser la haine et la colère ».

Tommy Chouinard La Presse

La députée sortante de Saint-Laurent a fait cette sortie en conférence de presse jeudi, alors qu’elle accompagnait sa cheffe Dominique Anglade pour l’annonce d’une promesse visant à faciliter l’accès à une première propriété.

Elle a rappelé que « quelqu’un disait en juin que c’est le temps de rentrer la grogne au parlement ». C’est Éric Duhaime qui soutenait alors que son « objectif » est de « prendre toute cette grogne qui était à l’extérieur du parlement, puis de la faire entrer dans les murs du parlement ».

« Non, on ne veut pas une grogne au parlement, on veut des gens avec de la stature, des gens qui veulent travailler pour faire avancer le Québec, des gens qui ont des propositions. Et si votre legs démocratique, c’est de vous dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c’est un très mauvais legs démocratique… Peut-être considérer la raison pour laquelle vous voulez faire votre entrée au parlement. Ce sera tout », a déclaré Marwah Rizqy à la toute fin de la conférence de presse. Elle a précisé que, « clairement », elle cible Éric Duhaime avant de retourner dans l’autocar libéral avec sa cheffe.

Le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a refusé de son côté de cibler Éric Duhaime en particulier, mais il a affirmé que certaines idées portées par des candidats du Parti conservateur du Québec lui font carrément peur.

« Je n’aime pas ça voir des candidats […] dire qu’on devrait mettre des armes dans les écoles. Ça, c’est sûr. Ces idées-là, je n’aime pas voir ça circuler au Québec. […] Il n’y a personne que je rencontre au Québec et qui me dit “on a besoin de guns dans nos écoles”. Ces idées-là, oui, elles sont importées des États-Unis et elles ne m’intéressent pas », a-t-il lancé lors d’un point de presse à New Richmond en Gaspésie.

Il s’en prend au candidat du PCQ dans L’Assomption, Ernesto Almeida, qui avait été défendu par Éric Duhaime. En entrevue à l’émission Première heure, M. Duhaime a d’ailleurs affirmé que des parents québécois étaient en faveur d’armer du personnel dans les écoles.

« Je vais lancer un appel à tous les politiciens et politiciennes, nous n’avons pas le droit, directement ou indirectement, de contribuer à des tensions qui après ça mettent en danger des candidats et des candidates », a-t-il lancé. Il ne « pointe personne du doigt », mais il croit que son message est « clair ». « Ce n’est pas que je n’ose pas dire le fond de ma pensée. Il s’agit de ne pas faire de politique partisane quand il y a la sécurité de personnes qui est en jeu. En même temps, je vois des idées circuler au Québec qui me foute la trouille, et je le dis », a-t-il dénoncé.

Avec la collaboration de Charles Lecavalier, La Presse