Après avoir misé d’abord sur la langue et l’environnement, le Parti québécois saute dans l’arène de la lutte à l’inflation mercredi en dévoilant son « allocation pouvoir d’achat ». Le programme péquiste promet de verser une aide de 750 à 1200 $ aux Québécois dont le revenu est inférieur à 80 000 $.

Fanny Lévesque La Presse

Le chef Paul St-Pierre Plamondon mise sur des mesures d’aide « ciblées et temporaires » pour regarnir le portefeuille des Québécois. Il dit non à des baisses d’impôts contrairement à ses adversaires de la Coalition avenir Québec, le Parti libéral du Québec et le Parti conservateur du Québec.

Le PQ instaurerait donc une « allocation pouvoir d’achat » qui prévoit le versement d’un montant de 1200 $ pour les personnes ayant un revenu inférieur à 50 000 $ et une somme de 750 $ pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 80 000 $ par année. La formation doublerait aussi le crédit de solidarité.

Le programme péquiste serait financé à même les surplus engrangés par l’État québécois en raison de la forte inflation. Le rapport préélectoral du ministère des Finances, audité par la Vérificatrice générale, a révélé en août que le déficit de 6,45 milliards prévu dans le budget Girard de mars dernier a pratiquement disparu grâce à une hausse marquée des revenus de taxes et d’impôt attribuable à l’inflation.

Un peu plus tôt cette semaine, le chef du Parti québécois avait déploré « la surenchère » à laquelle se livrent ses adversaires politiques sur le front du portefeuille des Québécois. « On a assisté à une surenchère entre la CAQ et le PLQ et c’est lequel de ces deux partis va nous replonger dans le plus rapidement dans l’austérité », avait déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

Mardi, il se disait aussi critique de la promesse de Québec solidaire de suspendre la TVQ sur des milliers de produits de biens essentiels. « Je suis un peu abasourdi de voir un parti qui se définit à gauche comme Québec solidaire faire une mesure de réduction de taxes qui essentiellement va profiter aux millionnaires, à des gens qui gagnent 200 000, 300 000 $ par année. Ce n’est absolument pas une mesure ciblée que de baisser les taxes pour tout le monde », a-t-il lancé.