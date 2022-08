Québec solidaire se lance dans la bataille du portefeuille des Québécois. Il promet de suspendre temporairement la TVQ sur des milliers de produits dans les secteurs de l’épicerie, de la restauration, de la vente de vêtements ou dans les services de réparation, le temps que l’inflation retourne à la normale.

Charles Lecavalier La Presse

L’objectif du parti est d’agir rapidement pour réduire la pression sur les économies des familles québécoises, aux prises avec des factures gonflées par l’inflation.

Gabriel Nadeau-Dubois veut donc s’engager à suspendre temporairement la taxe de vente du Québec fixée à 9,975 %. Pour la première année, il estime que le coût de cette mesure sera de 2 milliards. Ce congé de taxe sera maintenu « jusqu’à ce que l’inflation retourne à son niveau normal de 3 % », puis retiré « progressivement » pour éviter des chocs.

Les produits qui seraient détaxés par QS sont jugés essentiels : « la nourriture qui est encore taxée en épicerie, les vêtements, les repas au restaurant, les médicaments en vente libre, les produits de soin corporel et les services de réparation ». La mesure ferait épargner « à une famille moyenne environ 1100 $ par année ». Avis aux automobilistes, l’essence ne serait toutefois pas détaxée par le parti de gauche.

Québec solidaire estime que sa promesse est plus pragmatique que celles de la CAQ et du PLQ, qui réduisent les revenus de l’État à long terme avec des baisses d’impôts permanentes. Le parti souligne que le gouvernement du Québec engrangera « plus de 600 millions en revenus de TVQ de plus que prévu » cette année à cause de l’inflation.

Aide aux entreprises

Autre avantage de cette mesure selon le parti : ce sera un appui aux entreprises, notamment les restaurateurs. Les prix plus élevés en raison de l’inflation nuisent aux ventes. Une baisse de taxe permettrait donc de casser cet effet de prix.