(Trois-Rivières) Éric Duhaime s’inspirerait des coupes de l’ex-premier ministre Stephen Harper à Ottawa pour financer une partie de ses baisses d’impôts. Le chef du Parti conservateur du Québec propose une réduction de deux points de pourcentage des deux premiers paliers d’imposition sans dévoiler combien elle coûterait à l’État québécois.

Mylène Crête La Presse

Il a sorti son tableau blanc mardi dans la cuisine d’une famille de Trois-Rivières, en territoire caquiste, pour leur expliquer comment ses baisses d’impôts « les plus substantielles » remettraient de l’argent dans leurs poches.

Il promet que la première tranche de 20 000 $ du revenu des particuliers serait exempte d’impôt. Il offrirait ensuite une diminution de 15 % à 13 % du premier palier d’imposition à 46 295 $, puis une réduction de 20 % à 18 % du deuxième palier de 46 295 $ à 92 580 $.

Le portefeuille d’une famille avec un revenu annuel total de 80 000 $ serait plus lourd de 2723,19 $. Plus le revenu annuel d’un ménage est élevé, plus il économiserait d’impôt.

Le chef conservateur est toutefois resté muet sur le coût de cette mesure, promettant de présenter son cadre financier avant le premier débat des chefs le 15 septembre. Il estime pouvoir générer « des milliards » de revenus avec l’exploitation des hydrocarbures.

Cette diminution du fardeau fiscal serait également financée par des coupes dans les subventions aux entreprises et par une réduction de la taille de l’État.

« J’ai vu que M. Harper à Ottawa, quand il a été élu majoritaire. Vous avez vu qu’il avait mis des cibles très précises et qu’il les a atteintes et c’est grâce à ça que le Canada est sorti du cercle de l’endettement. Malheureusement, depuis que les libéraux fédéraux sont au pouvoir on est retombé à deux pieds dans l’endettement public. »

Lorsqu’il était premier ministre, Stephen Harper avait sabré dans la fonction publique fédérale. Éric Duhaime voudrait couper « dans le gras » bureaucratique et « revoir les missions fondamentales de l’État ». Il promet du même souffle de ne pas s’en prendre aux travailleurs de première ligne sans donner plus de précisions sur les sommes qu’il compterait aller chercher avec ces coupes.

« Notre priorité va toujours être d’offrir un meilleur service aux citoyens, a-t-il indiqué. Donc, les gens qui offrent les services directement à la population, je pense que c’est les derniers qu’il faut toucher. »

Éric Duhaime a accusé la Coalition Avenir Québec d’être « irresponsable », « égoïste » et « d’hypothéquer l’avenir de la prochaine génération » en puisant dans le Fonds des générations pour financer ses propres baisses d’impôt.

La région de la Mauricie compte deux ministres sortants de la CAQ, Sonia LeBel et Jean Boulet. Éric Duhaime espère qu’il s’agit d’un terreau fertile pour qui pourrait permettre aux conservateurs de « sortir de la grande région de Québec ».