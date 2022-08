Nos mythes à nous

Cet été, alors que je m’extasiais depuis des heures sur la beauté de la Côte-Nord, je suis entré dans un dépanneur et j’ai vu à vendre, pour la deuxième fois du périple, une casquette de la mythique route 66 aux États-Unis, celle qui va de Chicago à Santa Monica. Moment de découragement. Cette route a beau être, pour les Américains, emblématique des grandes escapades routières (je préfère l’expression « grands tours de machine »), on me vendait la 66 alors que j’étais sur la 138, une de nos routes mythiques à nous !