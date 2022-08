Une campagne électorale prévisible ? Jouée d’avance ? Pas si vite ! Des luttes serrées se profilent dans bon nombre de circonscriptions. Il pourrait y avoir des surprises. Voici des points chauds à suivre aux quatre coins du Québec.

Tommy Chouinard La Presse

Grand Montréal

Maurice-Richard

Députée sortante : Marie Montpetit (indépendante, ex-PLQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 530 voix

Libéraux et péquistes s’échangent cette circonscription depuis 50 ans, mais cette époque est révolue. C’est une lutte à trois, voire à quatre, qui se profile. Le camp libéral a traversé une tempête dans cette circonscription, alors que la cheffe a expulsé du caucus la députée Marie Montpetit en raison d’allégations de harcèlement psychologique. Johnatan Marleau, ex-président de l’aile jeunesse du parti, est son candidat cette fois-ci ; il s’était présenté dans Gouin en 2018.

Au deuxième rang il y a quatre ans, Québec solidaire (QS) mise sur Haroun Bouazzi, vice-président adjoint de la Banque de développement du Canada. De son côté, la Coalition avenir Québec (CAQ) est représentée par l’avocate Audrey Murray, qui préside depuis quatre ans la Commission des partenaires du marché du travail — un organisme qui réunit des représentants des employeurs, des travailleurs et de ministères, entre autres. Une anthropologue, Chantal Jorg, porte les couleurs du Parti québécois (PQ).

Bourget (rebaptisée Camille-Laurin)

Député sortant : Richard Campeau (CAQ)

Majorité en 2018 : 500 voix

C’est cette circonscription qu’a choisie le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, pour tenter de faire son entrée à l’Assemblée nationale. En 2018, le caquiste Richard Campeau l’avait emporté avec une majorité de seulement 500 voix contre le député sortant Maka Kotto (27,6 % contre 26 %). Le PQ détenait la circonscription depuis 1994. QS lorgne lui aussi Bourget, où il avait obtenu 24 % des suffrages il y a quatre ans. Il est représenté cette fois par Marie-Eve Rancourt, conseillère syndicale de la Fédération autonome de l’enseignement.

Saint-Henri–Sainte-Anne

Députée sortante : Dominique Anglade (PLQ)

Majorité en 2018 : 4424 voix

La partie n’est pas gagnée d’avance pour la cheffe libérale Dominique Anglade dans sa circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne. Une lutte à trois se dessine avec la CAQ et QS. Le parti de François Legault est représenté par un attaché politique issu de son aile jeunesse, Nicolas Huard-Isabelle, alors que QS a recruté l’avocat spécialiste en immigration Guillaume Cliche-Rivard, qui a croisé le fer avec le gouvernement au cours des dernières années. À noter que QS est arrivé au deuxième rang en 2018.

Verdun

Députée sortante : Isabelle Melançon (PLQ)

Majorité en 2018 : 3597 voix

Une chaude lutte se dessine dans Verdun, où QS avait terminé deuxième là aussi il y a quatre ans. La présidente du parti de gauche, Alejandra Zaga Mendez, tente de déloger la libérale Isabelle Melançon. La CAQ est aussi une menace très sérieuse pour la députée sortante : sa candidate est Véronique Tremblay, conseillère municipale dans Verdun et membre de l’équipe de la mairesse Valérie Plante.

Anjou–Louis-Riel

Députée sortante : Lise Thériault (PLQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 2807 voix

Après une deuxième position en 2018, la CAQ pourrait-elle s’emparer d’Anjou–Louis-Riel avec le départ de la doyenne du caucus libéral, Lise Thériault ? Elle a recruté ici encore une personnalité issue du monde municipal, Karine Boivin Roy, ex-conseillère du district Louis-Riel. Le PLQ a désigné sa candidate il y a déjà un an, ce qui donne en principe bien du temps pour se faire connaître. Il s’agit de Chantal Gagnon, directrice générale du Service d’aide et de référencement aîné d’Anjou (SARA d’Anjou).

Laval-des-Rapides

Député sortant : Saul Polo (PLQ)

Majorité en 2018 : 271 voix

La CAQ n’avait réussi à remporter qu’une seule des cinq circonscriptions de Laval en 2018 (Sainte-Rose). La donne pourrait bien changer. Quatre bastions libéraux sont aujourd’hui menacés. À commencer par Laval-des-Rapides, où le libéral Saul Polo avait obtenu une mince majorité il y a quatre ans. Son adversaire caquiste est Céline Haytayan, responsable des affaires corporatives internationales chez la multinationale Ubisoft. Vimont (majorité libérale de 567 voix en 2018), Mille-Îles (1206 voix) et Fabre (1605 voix) pourraient également basculer dans le camp caquiste. L’île Jésus sera à suivre lors de la soirée électorale du 3 octobre.

Joliette

Députée sortante : Véronique Hivon (PQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 4431 voix

C’est la seule circonscription de Lanaudière à avoir échappé à la CAQ en 2018. En bonne partie parce qu’elle était représentée par Véronique Hivon. Avec son départ, la lutte s’annonce plus difficile pour le PQ. La mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Véronique Venne, a le mandat de conserver l’unique circonscription péquiste du Grand Montréal. Le caquiste François St-Louis tente à nouveau sa chance. Cet ancien dirigeant du Camp Papillon et ex-directeur du développement pour la Société pour les enfants handicapés est conseiller politique de la ministre du Tourisme et responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

Vaudreuil

Députée sortante : Marie-Claude Nichols (PLQ)

Majorité en 2018 : 2765 voix

Huntingdon

Députée sortante : Claire IsaBelle (CAQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 711 voix

En Montérégie, deux circonscriptions feront place à une bataille intéressante entre le PLQ et la CAQ. Élue depuis 2014 dans le bastion libéral de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols a pour adversaire Eve Bélec, directrice du Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulanges et présidente du Regroupement des Carrefours Jeunesse-Emploi de la Montérégie. Dans Huntingdon, où la CAQ avait obtenu une majorité de 711 voix, le PLQ veut reprendre son siège avec la candidature de l’ex-député libéral fédéral Jean-Claude Poissant. Carole Mallette, ingénieur de formation qui a été présidente des Usinages Mallette pendant 15 ans, porte les couleurs de la CAQ. Notons que pour le PLQ, la victoire n’est désormais plus acquise dans ses forteresses de Laporte et de La Pinière.

Région de Québec et l’Est

Chauveau

Député sortant : Sylvain Lévesque (CAQ)

Majorité en 2018 : 9627 voix

Le chef conservateur Éric Duhaime causera-t-il une surprise dans cette circonscription de la banlieue nord de la capitale où il se présente ? La Beauce est l’autre terreau fertile pour son parti. Les deux circonscriptions de la région, Beauce-Nord et Beauce-Sud, sont elles aussi dans le giron de la CAQ pour le moment. Dans Beauce-Nord, Éric Duhaime a recruté le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais.

Jean-Lesage

Député sortant : Sol Zanetti (QS)

Majorité en 2018 : 699 voix

À Québec, il sera plus difficile pour QS de conserver Jean-Lesage que Taschereau. L’enseignante à la retraite Christiane Gamache tente à nouveau sa chance sous la bannière caquiste dans cette circonscription composée en bonne partie de Limoilou. Elle avait terminé deuxième en 2018. Après l’ex-PDG du CHU de Québec Gertrude Bourdon il y a quatre ans, Charles Robert, ex-stratège de Philippe Couillard et de Dominique Anglade, est sur les rangs pour le PLQ.

Rimouski

Député sortant : Harold LeBel (indépendant, ex-PQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 6037 voix

Il y aura du suspense cette fois-ci dans Rimouski. Pour conserver son bastion de longue date, le PQ compte sur Samuel Ouellet, ancien attaché politique du député Harold LeBel. M. LeBel, qui est accusé d’agression sexuelle et dont le procès débutera en novembre, a décidé de ne pas se représenter. L’ex-mairesse de Sainte-Luce Maïté Blanchette Vézina défend les couleurs de la CAQ. La présence d’un campus universitaire pourrait jouer en faveur de QS. La candidate Carol-Ann Kack brigue à nouveau les suffrages.

Îles-de-la-Madeleine

Député sortant : Joël Arseneau (PQ)

Majorité en 2018 : 15 voix

Gaspé

Députée sortante : Méganne Perry Mélançon (PQ)

Majorité en 2018 : 41 voix

Bonaventure

Député sortant : Sylvain Roy (indépendant, ex-PQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 2830 voix

Le PQ a remporté de justesse les Îles-de-la-Madeleine et Gaspé il y a quatre ans. Ces courtes majorités laissent présager de rudes batailles pour la formation de Paul St-Pierre Plamondon. Surtout que la CAQ a pour candidat le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre. Dominique Anglade n’a toujours pas annoncé l’identité de la candidature dans Gaspé, alors que la CAQ présente Stéphane Sainte-Croix, directeur général de Destination Gaspé. Pour QS, il s’agit d’Yv Bonnier Viger, jusqu’à récemment directeur de santé publique de la Gaspésie et ancien candidat du parti dans Lévis.

Victorieux dans Bonaventure en 2012, 2014 et 2018, le PQ compte cette fois sur l’avocat et ex-journaliste Alexis Deschênes, une figure montante du parti. Le PLQ était en deuxième position en 2018 – comme dans Gaspé, d’ailleurs. Son candidat n’est pas connu, alors que la CAQ présente Catherine Blouin, conseillère en communication et chargée de projet au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Duplessis

Députée sortante : Lorraine Richard (PQ), qui ne se représente pas

Majorité en 2018 : 127 voix

La CAQ menace le règne du PQ sur la Côte-Nord. Lorraine Richard jouissait d’une grande notoriété dans cette circonscription qu’elle représentait depuis 2003. Avec son départ et la courte majorité obtenue en 2018, la lutte s’annonce difficile pour le PQ. Il y présente Marilou Vanier, directrice pour la Côte-Nord du Créneau d’excellence Ressources, Sciences et Technologies marines (RSTM). Une première femme autochtone portera les couleurs de la CAQ : la directrice des relations avec le milieu du projet de parc éolien Apuiat, Kateri Champagne Jourdain, d’Uashat mak Mani-utenam. Dans la circonscription voisine, le PQ aura aussi fort à faire pour conserver René-Lévesque, alors que la CAQ a recruté le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny. Sous la bannière péquiste, un attaché politique du Bloc québécois, Jeff Dufour-Tremblay, tentera de succéder au député sortant Martin Ouellet, qui ne se représente pas.

Ailleurs au Québec

Sherbrooke

Députée sortante : Christine Labrie (QS)

Majorité en 2018 : 3450 voix

Saint-François

Députée sortante : Geneviève Hébert (CAQ)

Majorité en 2018 : 4450 voix

QS est à la fois à la défense et à l’attaque en Estrie. Dans Sherbrooke, sa députée sortante, Christine Labrie, fait face à une adversaire de taille, la caquiste Caroline Saint-Hilaire, qui était panéliste à l’émission La joute. Elle a déjà été mairesse de Longueuil et députée bloquiste. QS est à l’offensive dans la circonscription voisine de Saint-François, où il présente la Dre Mélissa Généreux, ex-directrice de santé publique de l’Estrie et professeure à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Hull

Députée sortante : Maryse Gaudreault (PLQ)

Majorité en 2018 : 2281 voix

Il y a quatre ans, la CAQ avait causé la surprise en remportant trois des cinq circonscriptions de l’Outaouais, forteresse libérale depuis longtemps. Si Pontiac paraît toujours acquise aux libéraux, il en va autrement pour Hull. Pour faire face à la députée sortante Maryse Gaudreault, élue depuis 2008, la CAQ a recruté une ex-enseignante et syndicaliste, Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais.

Rouyn-Noranda–Témiscamingue

Députée sortante : Émilise Lessard-Therrien (QS)

Majorité en 2018 : 506 voix

La controverse entourant la Fonderie Horne permettra-t-elle à Québec solidaire de conserver sa circonscription, une surprise de 2018 ? La CAQ a recruté l’ancien député libéral du coin, l’ingénieur minier Daniel Bernard. Notons qu’il faudra garder un œil sur la circonscription voisine d’Abitibi-Ouest, où la CAQ avait obtenu une mince majorité de 194 voix.

Ungava

Député sortant : Denis Lamothe (CAQ)

Majorité en 2018 : 46 voix

La CAQ avait arraché la circonscription en 2018 à l’issue d’une lutte à trois contre le Parti libéral et le Parti québécois. Cette fois, QS devient un acteur important avec la candidature de l’autrice crie Maïtée Labrecque-Saganash, fille de l’ancien député fédéral Romeo Saguanash. De son côté, le PLQ a recruté l’ex-maire de Kuujjuaq Tunu Napartuk. Le PQ n’a toujours pas annoncé de candidature.