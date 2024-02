Nous sommes des citoyens, des groupes et des organisations du Grand Sud-Ouest. Nous étions impatients de participer à la consultation publique de l’ARTM sur le projet du Grand Sud-Ouest⁠1, car soyons francs, nous attendons depuis longtemps que ce territoire soit desservi par un transport collectif réellement structurant.

Catherine Houbart Directrice générale, GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement), et de nombreux cosignataires*

Et nous avons eu le temps de réfléchir, de chercher, d’analyser, d’observer : ce qu’il nous faut dans le Grand Sud-Ouest, c’est un système de tramways sillonnant les secteurs résidentiels, les pôles d’emplois et les lieux de services.

Nous voulons voir ce réseau de tramways désenclaver Saint-Pierre et LaSalle ; desservir des secteurs résidentiels denses et défavorisés comme aux abords de la 32e Avenue à Lachine ; contribuer à la stratégie zéro carbone de l’écoquartier Lachine-Est ; rendre plus accessibles le nouveau parc riverain de Lachine, le cégep André-Laurendeau et l’hôpital de LaSalle ; enrichir la stratégie de piétonnisation du Vieux-Montréal ; contribuer à la vitalité des pôles d’emplois que constituent les parcs industriels de Lachine, Dorval et LaSalle.

Plus de 400 villes dans le monde bénéficient d’un réseau de tramway. Pourquoi le tramway ? Pour son accessibilité : au niveau du sol, il permet aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec poussette et aux cyclistes d’y accéder sans ascenseur.

Pour son confort et sa fréquence : le tramway est à mille lieues du bus en matière de confort (bruit, accélération et décélération, places assises, etc.). De plus, il permet une desserte fréquente sans le phénomène de groupage d’autobus (bus bunching).

Pour son empreinte environnementale modeste : il est électrifié, mais sans nécessiter d’immenses batteries, et sa construction au sol réduit grandement les émissions carbone associées à sa construction.

Pour son potentiel structurant : par son efficacité, son pouvoir attractif et sa capacité à bien s’intégrer au cadre bâti existant, il a le pouvoir de connecter et de revitaliser les quartiers, et ce, tout le long de son tracé, bien plus qu’aucun service de bus, même rapide, ne peut le faire.

Et pour son coût modéré : il est moins onéreux à mettre en service qu’un système de bus ayant une desserte équivalente. Il est surtout bien moins cher à construire qu’un système aérien ou souterrain.

Ainsi, le tramway permet de créer, pour une somme similaire, un réseau bien plus étendu et comportant beaucoup plus de stations qu’un métro.

D’une part, cette multiplication des stations sur un territoire donné amoindrit les impacts indésirables de l’embourgeoisement, comme la hausse des loyers aux abords des tracés. D’autre part, l’offre d’un système fiable comportant des stations à proximité d’un grand nombre de citoyens est la clé d’un transfert modal massif vers le transport collectif et d’une diminution du taux de possession de véhicules.

C’est un gain pour l’environnement, la santé publique et le portefeuille de chacun de ses nouveaux usagers. Les gens recherchent des temps de parcours les plus rapides possible depuis la porte de leur domicile jusqu’à leur destination, ce que permet le tram grâce à l’accessibilité de ses stations. Avec un réseau étendu, de nombreuses stations, et potentiellement des lignes express, le tramway offrira à un grand nombre de citoyens cette alternative à l’auto qu’ils recherchent : proche, pratique, confortable, fiable, fréquente.

Nous espérons vivement que le tramway du Grand Sud-Ouest sera l’un des premiers d’un grand réseau, qui rejoindra le tramway de l’Est et les éventuels tracés de Laval, de la Rive-Sud et de Montréal (Cavendish, Côte-des-Neiges, du Parc et Jean-Talon, par exemple).

Nous souhaitons que ce tramway du Grand Sud-Ouest s’inscrive dans un réseau intégré de transport collectif panmontréalais transformateur que nous dessinerons ensemble, dans son intégralité, rapidement. Car nous sommes aussi des citoyens, des groupes et des organisations de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, d’Ahuntsic–Cartierville et d’ailleurs dans le Grand Montréal, et nous souhaitons tous la même chose : nous déplacer efficacement entre nos quartiers, à coût abordable et en tout respect de notre environnement et de notre patrimoine bâti.

1. Consultez la page « Projet du grand Sud-Ouest de Montréal »

* Cosignataires : Jean-François Lefevbre, chargé de cours en études urbaines, UQAM ; Myriam Grondin, directrice générale, Concert'Action Lachine ; Charles Frenette-Cyr, vice-président, Imagine Lachine-Est ; Henri Chevalier, directeur général, CDEC LaSalle-Lachine ; Virginie St-Louis Grégoire, directrice générale, SDC rue Notre-Dame à Lachine ; Nathalie Robitaille, directrice générale, PME MTL Ouest-de-l’Île ; Ariane Perras, secrétaire du conseil d’administration, Mouvement citoyen Demain Verdun ; David Gamper, co-coordonnateur, Sauvons la Falaise St-Jacques ; Daniel Chartier, vice-président et responsable du dossier transport collectif, Collectif en environnement Mercier-Est ; Pascal Priori, coordination Mieux vivre avec moins d’autos, Solon ; Karl Janelle, président, Coalition Climat Montréal ; Olivier Labrèche, membre bénévole, Association pour la mobilité active de Saint-Laurent ; Jacques Lebleu, membre, Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC) ; Laurel Thompson, secrétaire-trésorière, Trainsparence ; Michael Fish, administrateur, Trainsparence ; Paul Bourque, administrateur, PABECO 8NC ; Dany Tremblay, président, Dany Tremblay Urbaniste-Conseil inc.

** Et plusieurs citoyens et citoyennes : Anne Rigaud, Lachine ; André Gravel, Ahuntsic-Cartierville ; Michel Pierpaoli, Verdun ; Manon Dupuis, Ahuntsic-Cartierville ; Patrice P.-Martel, Ahuntsic-Cartierville ; Benoît Dugas, Ahuntsic-Cartierville ; Amin Sayoud, Lachine ; Louise Lafrance, Ahuntsic-Cartierville ; Adriana Bungardean, Ahuntsic-Cartierville ; Louise Viger, Ahuntsic-Cartierville ; Fernand Doutre, Ahuntsic-Cartierville ; Gisèle Comtois, Ahuntsic-Cartierville ; Bruno Lafaille, Deux-Montagnes ; Ana Elvia Mejia, Ahuntsic-Cartierville ; Franceline Mathieu, Québec ; Isabelle Mailloux-Beique, Rosemont–La Petite-Patrie ; Régent Séguin, LaSalle ; Diane Grenier, Lachine ; Martin Alix, Lachine ; Elisabeth Pham, Lachine ; Chloé Fortin, Lachine ; Louise Viger, Ahuntsic-Cartierville ; François Lemoine, Lachine ; Yvon Longpré, Lachine ; Marie France Henri, Montréal ; Ghislaine Raymond, Ahuntsic-Cartierville ; Lorraine Dick, Lachine ; Renée-Claude Lorimier, Ahuntsic-Cartierville ; Estelle Carde, Ahuntsic-Cartierville ; Michel Lincourt, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ; Julia Stirling, Rosemont–La Petite-Patrie ; Samuel Gagné, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ; Pablo Aguiar, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ; Jacques Lebleu, Ahuntsic-Cartierville ; Adrien Jean-Pierre, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ; Claude Champagne, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ; Hubert Fortin, Verdun ; Elizabeth Verge, Lachine ; Christiane Lavoie, Sud-Ouest ; Henri-Charles Baudot, Ahuntsic-Cartierville ; Bruno Detuncq, Rosemont–La Petite-Patrie