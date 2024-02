Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens reçoivent leur médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.

En septembre dernier, c’est avec fierté que je suis devenue présidente et chef de la direction de Hockey Canada, un rôle des plus significatifs à mes yeux en tant que mère de deux athlètes et à titre de dirigeante d’expérience dans le milieu du sport qui est passionnée de hockey depuis le jour où j’ai vu mon frère fouler la glace du Grandview Arena à Thunder Bay.

Katherine Henderson Présidente et chef de la direction de Hockey Canada et coprésidente du Caucus des sports d’hiver du Canada

Moins d’un an avant mon entrée en fonction, je découvrais tout comme vous, au fil des reportages et des audiences parlementaires, la crise que traversait Hockey Canada.

Je me suis souvent demandé si – et non quand – Hockey Canada allait parvenir à regagner la confiance des personnes qui avaient l’impression, avec raison, que l’organisation les avait laissés tomber.

Devant cette réalité, pourquoi voulais-je me joindre à Hockey Canada ?

La réponse est simple.

Le hockey est un sport fantastique. Il exige autant de fougue que de stratégie, et ses éléments de vitesse et d’habileté en font une activité exceptionnelle, qu’on veuille sauter sur la glace, prendre place derrière le banc, y arbitrer, participer à son administration, s’impliquer bénévolement, y inscrire ses enfants ou simplement le regarder.

Pour ma famille, le hockey est une source intarissable de beaux souvenirs et de belles expériences, comme lorsque j’encourageais mon fils depuis les gradins pendant son enfance à Scarborough.

Au Canada, le hockey crée des moments inoubliables qui marquent l’imaginaire collectif autant dans les arénas locaux que lors des plus grandes compétitions internationales.

Un sport merveilleux dans un pays merveilleux. Une réponse simple qui me convient à merveille.

Mener la charge

De par son ampleur et son importance pour la population canadienne, le hockey doit être un vecteur de changements positifs dans nos vies. En ce sens, force est d’admettre que c’est le hockey qui doit mener la charge quant à l’avancement du sport au Canada.

À son meilleur, le hockey (voire le sport) apporte santé, bonheur, amitiés et appartenance à un projet collectif qui va au-delà de soi.

Il permet à nos athlètes au hockey masculin, au hockey féminin et au parahockey de se surpasser sur les plans mental, physique, social et émotionnel et de mieux briller sur la scène mondiale.

Le hockey se veut un terrain fertile pour les personnes qui ont de grandes aspirations en travail communautaire, en enseignement et en travail social, sans compter la volonté qui habite nombre de ses participants et participantes de redonner à leur sport préféré.

Cependant, on ne peut faire fi des personnes dans nos communautés pour qui le hockey n’a pas su répondre aux attentes. C’est une réalité qui doit être au cœur de nos projets pour l’avenir.

Je rêve d’un hockey accueillant et valorisant pour les Canadiens et Canadiennes de tous horizons, que ce soit sur la glace ou dans les gradins.

Il suffit d’envisager le hockey comme étant non seulement un jeu, mais aussi un sport par excellence pour la communauté afin de voir toute la croissance possible.

Un sport chéri comme jamais par son public et ses parties prenantes partout au pays.

Ces dernières années, et certainement ces dernières semaines, les discussions sur le rôle du hockey au Canada se multiplient dans nos foyers, au travail et à l’aréna.

Avec nos enfants ainsi que nos amis et amies qui, comme nous, aiment et pratiquent le hockey, nous avons eu des conversations difficiles sur la culture de ce sport et les transformations majeures qui doivent s’y opérer afin qu’il demeure une fierté pour des générations à venir.

Honnêtement, nous avons ces mêmes discussions à Hockey Canada, car c’est la seule façon d’avancer.

Nous devons faire face aux défis présents dans notre sport et donner à ses participants et participantes un espace sécuritaire où exprimer leurs inquiétudes.

La population canadienne est à l’écoute, vous êtes à l’écoute, en attente de voir la direction que prendra l’organisation.

Et vous faites bien, car nous vous invitons respectueusement à faire partie du voyage.

Le hockey compte.

Nous savons toutefois que le hockey est aux prises avec des enjeux qui empêchent plusieurs d’y vivre des expériences enrichissantes. C’est d’ailleurs pourquoi nous nous sommes donné collectivement la mission de faire en sorte qu’il soit plus qu’un sport pour les Canadiens et Canadiennes.

De devenir un symbole de fierté au Canada.

Ensemble, nous pouvons faire du hockey un synonyme de sécurité, d’excellence et d’accessibilité.

Pour tout dire, c’est la seule option, et nous espérons que la population canadienne continuera d’avoir ces attentes à notre égard.