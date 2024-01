Depuis la semaine dernière, des milliers de jeunes, d’enseignants et de professionnels de l’éducation se retrouvent dans les salles de classe, marquant une période attendue de retrouvailles. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que certains élèves ne se représenteront pas en classe puisqu’ils auront malheureusement décroché.

Andrée Mayer-Périard Présidente, Réseau québécois pour la réussite éducative

On peut aussi raisonnablement penser que d’autres y songent. Le décrochage, complexe et multifactoriel, survient souvent lors d’une interruption scolaire.

Les jeunes qui ont subi les impacts de cet arrêt sont pour la plupart les mêmes qui ont vu leur parcours scolaire perturbé par la pandémie depuis 2020, et nous savons que le cumul des facteurs de risque accroît les risques de décrochage.

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) salue le plan de rattrapage scolaire présenté cette semaine par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et en appelle à une mobilisation sociétale et à des efforts concertés pour éviter une hausse du décrochage scolaire. Le RQRE et ses membres de toutes les régions du Québec participeront activement au déploiement de ce plan, en collaboration et en complémentarité avec le milieu scolaire.

Un travail collectif

Cette période critique nécessite la contribution de tous les acteurs de la société.

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, les employeurs ont leur rôle à jouer afin de s’assurer que leurs élèves employés reprennent le chemin des classes. Les jeunes auront besoin de flexibilité et d’une bonne dose de motivation.

Les parents inquiets de voir leur enfant désengagé face à son parcours scolaire peuvent se rappeler que des gestes simples, mais non moins importants, peuvent être faits, comme maintenir le lien avec son adolescent, afficher de la curiosité à l’égard de ses centres d’intérêt, valoriser ses forces, avoir des attentes élevées et raisonnables et, surtout, l’encourager. L’école de leur enfant, de même que nombre d’organismes, peut leur apporter un soutien précieux dans les circonstances.

Le RQRE vient de lancer une campagne de sensibilisation s’adressant aux jeunes, aux parents et aux employeurs, afin de rappeler le rouage important que chacun représente dans cette reprise des cours. Dans les prochaines semaines, nous contribuerons à mettre en place du soutien pour les jeunes qui ne seront pas revenus en classe et nous déploierons aussi des actions visant à atténuer les retards scolaires, à faciliter les transitions, à favoriser la littératie, pour ne nommer que celles-là.

C’est ensemble que nous réussirons ce retour en classe. C’est ensemble que nous n’échapperons aucun élève !