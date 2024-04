C’est quelque chose qui est mis de l’avant depuis 2015 ou 2016. Cette idée que Trump a été choisi par Dieu pour un moment tel que celui-ci, en ce sens que tout va mal en Amérique, que le christianisme perd de plus en plus son influence, que la gauche tente de museler les chrétiens, etc. Trump est vu comme le grand défenseur de la perspective chrétienne.