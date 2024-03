L’imprévu

Un matin de février, je me lève tôt, fébrile et heureuse. Je me prépare pour un dîner prévu depuis longtemps. Un dîner qui me confronte à ce que je veux, où je suis rendue, où je veux aller. Je n’ai plus le temps pour les mauvaises décisions. On vieillit tous et toutes, c’est au moins la justice en ce bas monde, mais que veut-on accomplir avant de lever les voiles ? Ce sont les pensées qui m’habitent en ce début de journée ensoleillée.