Joe Biden a 81 ans. Il est légèrement en retard dans les sondages sur son adversaire républicain Donald Trump, accusé dans quatre procès criminels. Mince consolation : Joe Biden a la cote parmi les historiens. Selon un sondage auprès de 154 universitaires spécialisés en politique américaine, Biden est au 14e rang des meilleurs présidents de l’histoire des États-Unis (sur 45 présidents). Il obtient une meilleure note que Ronald Reagan, George W. Bush, Richard Nixon et son rival potentiel à l’élection présidentielle de novembre, classé – de très loin – comme le pire président américain. Même chez les historiens s’affichant comme conservateurs, Joe Biden obtient une note beaucoup plus élevée (45,52 sur 100) que Donald Trump (26,76). En fait, Joe Biden se voit même accorder une note plus élevée que Barack Obama en 2015, quand ce dernier était toujours en poste à la Maison-Blanche (Obama a depuis fait un bond de neuf rangs au classement, comme quoi on juge souvent plus sévèrement les présidents durant leur mandat). Ce classement confirme ce que beaucoup d’experts remarquent : Joe Biden a accompli du bon boulot comme président, mais il semble incapable d’en tirer profit auprès de l’électorat, malgré l’excellente tenue de l’économie. C’est (très) problématique en vue de l’élection de novembre prochain. Le discours sur l’état de l’Union de ce jeudi changera-t-il la donne ?

