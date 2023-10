J’ai fait le saut quand j’ai vu les chiffres du sondage. Mais le constat est clair : les Québécois sont un peu moins verts qu’avant.

Au printemps 2023, le pourcentage de Québécois qui faisaient des gestes concrets pour l’environnement dans leur vie de tous les jours a diminué par rapport à l’année précédente (printemps 2022), selon un sondage annuel de CROP.

Alors que les émissions de CO 2 augmentent, on était moins nombreux à avoir abandonné l’auto individuelle, à avoir arrêté de prendre l’avion, à recycler ou composter, à consommer moins, à manger avec une empreinte carbone plus faible et à acheter des produits usagés. La proportion de Québécois qui ont une auto individuelle mais qui se disent prêts à l’abandonner éventuellement a aussi diminué. Idem pour ceux qui prennent l’avion et qui pensent arrêter, et ceux qui pensent commencer à privilégier une alimentation faible en carbone.

Comment expliquer ça ? Le président de CROP, Alain Giguère, pense que c’est relié au coût de la vie qui a augmenté en 2023. « Quand ça va bien et qu’on n’est pas stressé, on peut penser à ce qu’on pourrait faire pour l’environnement, on a l’esprit ouvert, dit-il. Quand les gens sont préoccupés financièrement, ils oublient l’environnement et leur niveau de vie prend toute la place. »

Bémol important : le sondage de CROP est réalisé au printemps (mars-avril), donc avant notre été catastrophique sur le plan climatique en 2023. On ne sait donc pas (encore) si les incendies de forêt et autres catastrophes climatiques de l’été dernier ont incité davantage de Québécois à devenir plus verts. Il faut espérer que oui.