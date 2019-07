La difficile décision

J'aimerais soumettre à votre conscience et à votre bon jugement un sujet difficile. Un être cher, votre enfant, votre père ou votre soeur, se retrouve dans un état de mort cérébrale. On découvre que cette personne a consenti en bonne et due forme à un don d'organes. L'équipe de l'hôpital vous demande si elle peut procéder.

« Si la famille refuse en faisant un choix libre et éclairé, il est primordial de respecter [sa] décision et de maintenir le patient jusqu'à la fin », dit le protocole de Transplant Québec qui s'adresse au personnel hospitalier.

Ce point de vue est partagé par l'avocat Patrick Martin-Ménard, spécialisé en droit de la santé. « L'aspect humain est très important. Il faut se préoccuper du bien-être psychologique de la famille. »

Même son de cloche du côté du Collège des médecins, où on n'a pas de « position officielle concernant le don d'organes », mais où on insiste sur l'« accompagnement » qui doit être fait en ce sens.

Parmi les 540 (sur 755) propositions de dons d'organes qui ont été refusées en 2018, 30 % d'entre elles étaient liées à des maladies, 21 % à l'état neurologique des donneurs potentiels et 37 % au refus des familles. Transplant Québec n'est toutefois pas en mesure de dire combien d'oppositions familiales touchaient des donneurs consentants et combien des donneurs non consentants. Chose certaine, les refus englobent les deux catégories.

Les motifs invoqués par les familles sont divers. Certains sont liés à des croyances religieuses. Dans d'autres cas, les membres de la famille ne veulent pas vivre avec des images difficiles en tête. Parfois, la faute incombe au personnel, qui aborde la chose de manière brutale avec l'entourage.

Pour le Dr Pierre Marsolais, spécialiste du don d'organes au Québec et fondateur de la Mission du Dr Marsolais, le temps d'attente que l'on fait subir aux membres de la famille les force parfois à s'opposer à cette intervention complexe, si noble et généreuse qu'elle puisse être. « Ce n'est pas normal qu'un pays comme la France arrive à agir en moins de 24 heures et qu'ici on doive composer avec des délais de 36, 48 ou même 55 heures », dit-il en pointant du doigt le manque de ressources financières.

Ce temps d'attente est un véritable supplice pour les familles dont le deuil de l'être cher est en suspens. Cela a pour effet de les décourager. C'est pourquoi certaines cellules familiales n'hésitent pas à contrecarrer la décision d'un donneur qui a pourtant signé les registres de consentement.

Dans son combat pour une meilleure reconnaissance du don d'organes, Pierre Marsolais martèle que le gouvernement doit accorder plus de moyens à la structure qui assure le bon fonctionnement de cette pratique. « Il est temps que l'on comprenne que la transplantation est une économie, dit-il. Ça coûte 100 000 $ par année pour pratiquer des dialyses sur quelqu'un. Un donneur qui donne ses deux reins fera économiser environ deux millions de dollars. »

L'an dernier, 805 personnes étaient en attente de transplantation au Québec. Parmi celles-ci, 497 ont pu recevoir un ou des organes. Comme des conditions particulières doivent être réunies pour qu'une personne puisse devenir donneur, seulement 1,4 % des personnes qui meurent à l'hôpital sont susceptibles de pouvoir offrir leurs organes.

C'est peu. Très peu.

Comment, avec une telle statistique, peut-on empêcher la volonté d'un donneur de se réaliser ? Je vous soumets donc de nouveau la question. Qui devrait-on écouter : la loi ou la famille ?

Le don d'organes fait partie de ces sujets qu'on préfère glisser sous le tapis. Un jour, son amoureux ou son amoureuse aborde la question de l'acharnement thérapeutique, du don d'organes ou du testament. On se bouche les deux oreilles, on fait la-la-la et on propose d'ouvrir une bouteille de rosé.

Toutes les personnes interviewées pour cette chronique m'ont dit à quel point les familles confrontées à cette difficile décision étaient la plupart du temps très mal outillées. La communication est la clé de tout cela. C'est leur conseil.

Pour ce qui est du rosé, servez-le toujours après cette nécessaire discussion. Ça, c'est mon conseil.