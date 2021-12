La directrice régionale de santé publique de Montréal, la D re Mylène Drouin, et la présidente et directrice générale du CIUSSS-Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Sonia Bélanger, en conférence de presse mercredi après-midi.

Avec une forte vague due au variant Delta et déjà 95 cas du variant Omicron, la Santé publique de Montréal (DRSP) prévient qu’il faudra probablement revoir ses plans pour Noël dans la métropole. Elle dit néanmoins tout mettre en œuvre pour « freiner et retarder » la progression du variant Omicron dans la métropole.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« La situation nous bouscule, nous déstabilise et va nous demander beaucoup d’agilité. Il est possible qu’on doive collectivement revoir les plans qu’on avait en tête pour les Fêtes », a expliqué la directrice régionale de santé publique, la Dre Mylène Drouin, en conférence de presse mercredi après-midi.

D’ici Noël, il faudra à tout prix « éviter les partys de fin d’année », a-t-elle imploré. « Rendu à Noël, on verra ce qui se passe avec les consignes, mais si ça se maintient, […], ma recommandation c’est de réduire les contacts ». Son groupe appelle ainsi les Montréalais à « ne pas multiplier les bulles » d’un jour à l’autre.

La DRSP soutient que l’objectif principal de ses équipes est de « freiner et retarder le moment où le variant Omicron va prendre la place du variant Delta ». « On veut éviter que la vague soit trop rapide, trop haute. Il faut éviter des évènements de superpropagation. On sait que le traçage et nos approches suppressives ne sera pas suffisant. Il faut s’attendre à ce qu’il y ait des mesures populationnelles pour diminuer l’impact de cette vague-là », a encore insisté la Dre Drouin.

On le sait que l’Omicron va prendre la place. Il risque de prendre assez rapidement la place du Delta. Mylène Drouin, directrice de santé publique de Montréal

Se montrant empathique, la Dre Drouin a insisté sur le fait que personne « ne souhaitait être ici, deux semaines avant Noël ». « Hier, on avait plus de 844 cas, par rapport à la veille. C’est quasiment une hausse de 80-90 %. Et on s’attend à ce que cette hausse se poursuive aujourd’hui et dans les prochains jours », a-t-elle souligné à ce sujet.

Des urgences sous tension

De son côté, la présidente et directrice générale du CIUSSS-Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Sonia Bélanger, a avoué que le réseau de la santé montréalais sera « sous tension » à l’approche de Noël. « On se prépare malheureusement à une hausse importante d’hospitalisations », a-t-elle dit. Pour montrer l’exemple, son groupe assure d’ailleurs avoir demandé à son personnel « d’éviter les rassemblements ». « Nous avons aussi décidé d’annuler toutes nos activités du temps des Fêtes dans les établissements de santé. On a demandé de renforcer le télétravail dans les secteurs où c’est possible », a assuré Mme Bélanger.

Les urgences montréalaises sont de plus en plus sollicitées avec des taux d’occupation qui varient de 127 % à 150 %. « Pour ne prendre aucun risque, les mesures de prévention ont été rehaussées », a assuré Mme Bélanger, qui agit aussi comme responsable du centre de commandement de la COVID-19 à Montréal.

À Québec, le premier ministre François Legault a indiqué mercredi qu’il ne ferme dorénavant plus la porte à une révision des consignes sanitaires pour les Fêtes, si les projections au chapitre des hospitalisations devaient s’assombrir. Il a prévenu qu’il « ne faut rien exclure pour les prochains jours », devant la forte hausse du nombre de cas de COVID-19 et la menace du variant Omicron. Mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait demandé aux employeurs de privilégier le télétravail jusqu’à nouvel ordre.

Au niveau provincial, le Québec est officiellement repassé mercredi au-dessus du seuil symbolique des 300 hospitalisations, alors que la forte tendance à la hausse de la COVID-19 s’est poursuivie avec 2386 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires.

Le gouvernement Trudeau, lui, recommande maintenant aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger. Le gouvernement veut éviter qu’une résurgence de cas de COVID-19 ne surcharge le système de santé un peu partout au pays.