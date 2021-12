(Québec) Le premier ministre François Legault ne ferme pas la porte à une révision des consignes sanitaires pour les Fêtes si les projections au chapitre des hospitalisations devaient s’assombrir. Il prévient qu’il « ne faut rien exclure pour les prochains jours », devant la forte hausse du nombre de cas de COVID-19 et la menace du variant Omicron. La province enregistre mercredi 2300 nouvelles infections.

Fanny Lévesque La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Avec 2300 nouveaux cas aujourd’hui, ça ne serait pas responsable de ne pas regarder toutes les possibilités », a mentionné François Legault à son arrivée au conseil des ministres, mercredi. Le premier ministre a appelé les Québécois à la prudence soulignant que le variant Omicron est « très contagieux ». Il s’est dit « ouvert » à un resserrement des frontières que doit confirmer Ottawa mercredi.

« Les gens vont devoir faire attention », a quant à lui affirmé Justin Trudeau à son arrivée au parlement, mercredi matin. « Les Canadiens ont fait attention depuis des mois et des mois. On a vu la capacité des gens de faire les bonnes choses. Il va falloir qu’ils soient prudents, qu’ils prennent des décisions [réfléchies] par rapport à Noël », a-t-il ajouté.

Mais la grande question est quel sera l’impact du nouveau variant sur les hospitalisations. « Les autres premiers ministres se posent aussi des questions. Il ne faut rien exclure pour les prochains jours, mais on essaye […] d’avoir plus d’information sur les impacts du variant Omicron », a indiqué M. Legault en mêlée de presse. Pour l’heure, le Québec compte environ 300 hospitalisations sur une capacité d’environ 800.

« Donc, il faut voir selon les projections si on va excéder [notre capacité], mais pour l’instant, les experts, il y en avait plusieurs sur la ligne hier, ne sont pas capables de prédire ça », a ajouté M. Legault, évoquant un entretien téléphonique mardi avec les autorités fédérales de santé publique et les provinces.

Le premier ministre ne ferme pas la porte à revoir les consignes sanitaires pour les Fêtes, mais ne demande pas aux Québécois de revoir leurs plans pour l’instant. « Je n’ai pas de propositions dans ce sens-là avec la santé publique », a-t-il souligné. « Maintenant, est-ce qu’on laissera ne serait-ce que pour la santé mentale quelques jours aux Québécois pour quand [on est une] plus grosse famille de se voir, c’est ça qu’on est en train de regarder. On le regarde du matin au soir. »

À compter du 23 décembre, il sera autorisé de se réunir jusqu’à 20 personnes vaccinées dans une résidence privée. Cette consigne-le seul allégement pour les Fêtes-n’a pas de date d’échéance, faut-il le rappeler. Québec disait vouloir éventuellement maintenir cet assouplissement au-delà de la période des Fêtes.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenu un discours similaire ce matin au micro de Paul Arcand. « En ce moment ça va quand même relativement bien, mais je veux qu’on surveille nos hospitalisations. Vous allez voir, là, je vous le dis ce matin, 2300 cas qu’on va annoncer », a confié M. Dubé, sur les ondes du 98,5 FM mercredi matin.

Il a aussi indiqué que ses équipes regardent « spécifiquement » la transmission à Montréal et de manière plus générale, l’évolution des hospitalisations à travers la province.

Le ministre Christian Dubé, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda et la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin ont d’ailleurs fait le point mercredi avant-midi. La Santé publique de Montréal doit d’ailleurs tenir une conférence de presse en après-midi, mercredi.

« Quand j’ai 25 personnes qui rentrent à l’hôpital tous les jours, ça veut dire que quelques jours après, j’ai 250 personnes à l’hôpital. C’est une règle de dix », a renchéri M. Dubé, en réitérant cette formule qu’il avait utilisée la veille, en point de presse.

« Il y a encore beaucoup d’incertitude sur la sévérité d’Omicron », a aussi prévenu M. Dubé, en appelant à nouveau les non-vaccinés à recevoir leurs deux doses « le plus vite possible » pour éviter un resserrement des mesures sanitaires.

Ces chiffres portent la tendance à la hausse de 46 % sur une semaine.

Avec Mélanie Marquis à Ottawa