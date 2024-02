Comment sait-on que les climatosceptiques sont de plus en plus efficaces ? Là-dessus, Philippe Gachon propose la lecture d’un article issu de l’infolettre Papier carbone, qui s’intéresse au journalisme et à l’actualité climatique.

L’article en question résume une étude publiée en décembre 2022 dans la revue Canadian Journal of Communication. La recherche de Shane Gunster, professeur à l’École de communication de l’Université Simon Fraser, s’est intéressée aux techniques de communication des groupes climatosceptiques sur les réseaux sociaux. M. Gunster a analysé 6631 messages publiés sur Facebook entre décembre 2019 et décembre 2020. Il a découvert que les climatosceptiques étaient beaucoup plus efficaces en multipliant les communications sur un sujet donné, en publiant aussi des mèmes, et en reprenant des citations chocs à partir du même argument. Des techniques efficaces qui retiennent plus facilement l’attention du public.

