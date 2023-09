Écrits

Le défenseur du cinéma québécois

Producteur parmi les plus influents du cinéma québécois, Roger Frappier a aussi été critique, monteur, réalisateur et dirigeant du secteur de la fiction de l’Office national du film. En plus de militer depuis un demi-siècle en faveur de la cinématographie nationale québécoise. C’est cet aspect de l’engagement de Frappier qui semble avoir le plus inspiré son camarade de classe au collège Sainte-Marie, l’essayiste et politologue Denis Monière.