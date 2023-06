Dans leur tract Le français va très bien, merci, des linguistes provenant de France, de Belgique, de Suisse et du Canada dénoncent l’idée reçue selon laquelle « les francophones écrivent de plus en plus mal », particulièrement en ce qui concerne l’orthographe. « Toutes les tentatives successives de réforme [depuis 1835] ont échoué », déplorent-ils. La dernière en date, qui remonte à 1990, peine encore à s’imposer. Elle propose environ 5000 mots rectifiés. Sauriez-vous les reconnaître ?

La Presse