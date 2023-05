Politique

Plaidoyer pour nos villes et nos maires

On dirait qu’il faut souvent des crises ou des tragédies pour nous révéler combien les maires et mairesses font un travail qui dépasse largement les règlements de zonage et le budget municipal. Encore la semaine dernière, on a pu voir le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, être la voix de sa communauté, capable à la fois de rassembler ses concitoyens et de les représenter auprès du premier ministre et des autorités.