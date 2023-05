Après maints détours du destin, Charles et Camilla montent finalement sur le trône. Quelle est leur vraie histoire, que sait-on d’eux, au-delà des potins et des conjectures d’experts autoproclamés de la royauté ?

Louise Leduc La Presse

Charles, roi envers et contre tout

PHOTO DANIEL LEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le roi Charles III

Après une vie dans l’ombre de sa mère, Charles III est finalement couronné à 74 ans. Cela lui laisse peu de temps pour laisser sa marque et pour faire davantage que de simplement faire patienter les Britanniques qui lui préfèrent son fils, le prince héritier William, au profil beaucoup plus lisse.

Monarque le plus âgé à accéder au trône, Charles est l’héritier présomptif qui a le plus longtemps attendu son grand rendez-vous avec l’Histoire.

Charles III est d’abord quelqu’un de richissime. Il possède 7 palais, 10 châteaux, 12 maisons, 56 cottages et 14 ruines anciennes. Il s’est remis sans mal de son divorce avec Diana (qui lui a coûté 29 millions CAN), mais avec l’héritage de sa mère et son propre portefeuille qu’il a bien fait fructifier, des journaux britanniques avancent qu’il serait milliardaire. Impossible, cependant, de chiffrer précisément sa fortune.

PHOTO HANNAH MCKAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le prince Charles lors des funérailles de son père, le prince Philip, en avril 2021

À lui, donc, la vie de château et de luxe, à lui toute une cour pour le servir, sa vie durant. Mais à lui aussi l’enfance malheureuse, les parents absents toujours entre deux tournées royales, l’éducation militaire imposée par un père strict au possible, les railleries à grandes pages de tabloïds.

Officiellement, Charles aurait dû rester sur les lignes de côté jusqu’à son accession au trône. Il ne s’y est jamais résigné. Au cours de la seule année 1987, il enverra plus de 1000 lettres à la main faisant état de ses opinions politiques, notamment à des ministres britanniques, a révélé à l’époque une demande d’accès à l’information.

À la BBC, le prince Charles laissera entendre qu’il a toujours eu conscience d’avoir les coudées franches tant qu’il ne serait que prince de Galles. « L’idée que je vais continuer exactement de la même manière, si je dois assurer la succession, est complètement absurde, a-t-il déclaré. Je sais qu’être souverain est un exercice différent. »

A-t-il tenté, comme le prétend la série The Crown, d’amener sa mère à lui passer le flambeau près d’un quart de siècle avant sa mort ? Impossible de le savoir.

Mais encore en 2021, c’est une autre question qui se posait. « Charles doit-il régner ? », titrait carrément en une le magazine Point de vue, qui se consacre aux actualités royales.

Passer son tour ? Le premier diplômé universitaire de la famille royale britannique – en histoire, anthropologie et archéologie – n’en avait nullement l’intention.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Portrait de famille en 1984 du prince Charles et de la princesse Diana avec leurs deux fils, William (à droite) et Harry

Car s’il est dit qu’il a été un enfant fragile, maladroit et sensible, il apparaît, surtout depuis la mort de Diana, comme quelqu’un qui est déterminé à mener sa barque comme il l’entend.

Un mariage après un ultimatum

De son mariage avec Diana, tout a été dit. Comment il en aimait une autre depuis toujours (Camilla), comment Diana lui a été fortement conseillée comme épouse en sa qualité de toute jeune fille de 19 ans, chaste, pure et de famille aristocratique.

Selon la biographie de Jonathan Dimbley (car oui, tout comme Diana et Harry, Charles a aussi eu un ami biographe), le prince Philip aurait lancé un ultimatum à son fils : soit il épousait Diana, et rapidement, soit il rompait la relation pour éviter tout déshonneur à Diana.

D’abord écrasée par son nouveau rôle, boulimique et dépressive, Diana se relèvera. Et deviendra star, laissant très peu de lumière à Charles, toujours amoureux de Camilla (dont l’arrière-grand-mère aurait été la maîtresse d’Édouard VII).

Des versions contradictoires circulent quant aux débuts de la liaison entre Charles et Camilla. Aussi, l’ont-ils interrompue au fil de leurs mariages respectifs ? En tout cas, ils ne se sont jamais perdus de vue, Charles devenant même le parrain du fils de Camilla.

Pendant une vingtaine d’années, ils ont pu vivre leur idylle sans être trop inquiétés. C’est ensuite sous les projecteurs que Charles vivra le dernier acte de son mariage avec Diana, puis leur divorce.

En 1993, des conversations intimes remontant à 1989 seront relayées par les médias. Charles, d’un ton badin, susurre à sa maîtresse son envie de se muer en tampon pour ainsi mieux vivre caché dans son pantalon.

La mort pour Diana, une renaissance pour Charles

Le divorce de Charles et Diana sera prononcé en 1996. Diana mourra en 1997.

L’image de la famille royale britannique sera alors sérieusement entachée par son apparente froideur face à la disparition de « la princesse des cœurs », portée aux nues par des millions de Britanniques.

Désormais père de deux orphelins, Charles est libre et déterminé à faire accepter Camilla, elle aussi divorcée.

Ils feront profil bas jusqu’en 2005, puis finiront par se marier avec l’approbation tacite plus qu’enthousiaste de la reine Élisabeth II.

De 2005 jusqu’au mariage de Harry avec l’Américaine Meghan Markle, Charles vivra une rare période d’accalmie familiale. Il deviendra grand-père, redorera son image, mettra de l’avant les succès des organismes de charité qu’il a lancés dès 2016.

PHOTO MARTIN MEISSNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le roi Charles III et la reine Camilla avec, derrière, le prince Harry et Meghan Markle lors des funérailles de la reine Élisabeth II

Le grand œuvre de sa vie sera cependant entaché par divers soupçons de conflits d’intérêts, le Sunday Times dévoilant un système de renvois d’ascenseur par lequel des titres honorifiques ont été attribués à de généreux donateurs de la fondation du prince. Un homme d’affaires saoudien, selon le quotidien, aurait été fait commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique après un don de 2,5 millions de dollars. (La famille ben Laden aurait aussi versé 1,7 million de dollars.)

Dans son premier discours à titre de roi, Charles déclarera : « Comme la reine elle-même l’a fait avec une telle dévotion, je jure aussi, tant que Dieu me prêtera vie, de défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation. »

PHOTO ADRIAN DENNIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bain de foule au marché de la Wittenbergplatz, à Berlin, pour le roi Charles III et la reine Camilla le 30 mars dernier

Depuis son accession au trône – en pleine crise économique –, Charles III veut projeter l’image d’un roi qui se serre la ceinture. Les invités seront en nombre limité. Déjà, des résidences ont été retirées à des membres de sa parenté – à son frère Andrew éclaboussé par des allégations de pédophilie et à son fils Harry, qui se vide régulièrement le cœur.

Côté cour comme côté cœur – avec Camilla à ses côtés –, le destin de Charles s’est finalement accompli, mais les disputes familiales et le contexte économique laissent entrevoir un règne agité.

Camilla, la survivante faite reine

PHOTO BEN STANSALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La reine Camilla salue des gens du public venus l’accueillir à son arrivée au palais de Buckingham, le 9 septembre 2022, au lendemain du décès de la reine Élisabeth II.

Maîtresse pendant des décennies de l’héritier de la Couronne britannique, longtemps honnie par les Britanniques qui ont voué un quasi-culte à Diana, Camilla Parker Bowles, à 75 ans bien sonnés, sera officiellement couronnée reine suivant la volonté expresse – et in extremis – d’Élisabeth II.

Cela n’est pas allé de soi, même si elle a épousé le prince Charles il y a 17 ans.

Car pour éviter de froisser ceux qui n’avaient jamais digéré la liaison de Charles et de Camilla, il était entendu que lorsqu’il accéderait au trône, elle deviendrait simplement princesse consort.

La consécration est venue de la reine Élisabeth II, tout juste un an avant sa mort. En 2022, elle a dit publiquement « son souhait sincère que Camilla porte le titre de reine consort quand le temps sera venu ».

PHOTO DANIEL LEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La reine Camilla

Sur le carton d’invitation au couronnement, le mot « consort », qui est normalement employé dans les communications royales, a sauté. Camilla y est carrément identifiée comme la reine tout court.

Cette reconnaissance a ainsi officialisé la rédemption d’une femme à la carapace sans pareille, qui a été diabolisée et désavantageusement comparée à Diana pendant des décennies.

« Personne ne peut dire quoi que ce soit qui puisse atteindre notre famille, a déclaré en 2017 son fils, Tom Parker Bowles, au quotidien anglais The Times. Ma mère est blindée. »

En 2022, dans une entrevue au magazine Vogue alors qu’elle était encore simple duchesse de Cornwall, Camilla lancera d’ailleurs : « Je suis scrutée depuis si longtemps que je n’ai pas eu le choix que d’apprendre à vivre avec cela. Personne n’aime être observé en permanence et critiqué… mais vient un temps où on s’élève et on parvient à composer avec tout ça. Il faut faire sa vie. »

Reine de l’autodérision elle est. Au photographe du Vogue, elle lancera : « Désolée que vous ayez à photographier une vieille chauve-souris ce matin. »

Son idée d’une journée parfaite ?

J’aime faire un peu de jardinage, aller marcher un peu, puis m’asseoir avec un livre. C’est cela, ma définition du paradis. Être au calme, à la campagne, à relaxer et à avoir le temps de penser. La reine Camilla

En cela, elle n’a pas choisi le bon mari. Car voilà qu’à l’âge où d’autres aspirent tout autant à une retraite paisible, les voilà, eux, respectivement roi et reine, sur le trône, ensemble.

Selon un sondage mené par Yougov en Grande-Bretagne, Camilla est aujourd’hui appréciée par 39 % des répondants ; 26 % ne l’aiment pas et 29 % se disent neutres.

Un score nettement inférieur à celui de William et Kate – ceux qui succéderont à Charles et à Camilla – mais qui témoigne d’un certain retour en grâce que d’aucuns n’auraient jamais cru possible.

Surtout pas après l’entrevue-choc obtenue (de façon fallacieuse) par la BBC en 1995, au cours de laquelle Diana a lancé à propos de son mariage : « Nous étions trois. Ça faisait beaucoup de monde. »

Diana mourra tragiquement deux ans plus tard.

Pour mémoire, en 2005, la reine Élisabeth II n’a pas assisté au mariage civil de Charles et de Camilla, une cérémonie « simple et familiale », dixit le Palais, à laquelle n’ont participé que 30 invités, dont l’ex-mari (réputé très volage) de Camilla.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince Charles et Camilla lors de leur mariage le 9 avril 2005

Des plaies brièvement pansées

Sur la photo de famille (recomposée) : Harry et William, les fils de Charles, les enfants de Camilla, Laura (antiquaire) et Tom Parker Bowles (critique gastronomique et auteur).

Sur ce cliché historique, les plaies semblaient avoir été pansées. Le prince Harry l’assurait, qualifiant alors Camilla de « femme merveilleuse » qui rend son père très heureux.

« William et moi l’aimons beaucoup et nous nous entendons vraiment bien avec elle. »

En 2023, dans sa biographie Le suppléant, Harry écrira pourtant avoir supplié son père, Charles, de ne pas épouser Camilla.

À l’inverse, petit à petit, au fil des ans, Camilla a conquis pour de bon sa belle-mère, la reine Élisabeth.

PHOTO BEN STANSALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le roi Charles III et la reine Camilla lors d’un évènement caritatif à Colchester le 7 mars dernier

Évitant soigneusement tout faux pas, multipliant les engagements officiels, elle est devenue une marraine investie de dizaines d’associations – aide aux victimes de violences sexuelles, bien-être animal, etc.

Cinq fois grand-mère, Camilla ne répliquera jamais aux critiques et aux assauts des tabloïds, faisant sien le crédo de sa belle-mère la reine.

Never explain, never complain : c’est ainsi que Camilla est devenue reine.

Plus titrée que l’époux de la reine Élisabeth Ironiquement, la reine Élisabeth II a accordé à Camilla le titre de reine consort, alors que son mari, lui, est toujours resté simple prince. C’est que le protocole de la Couronne anglaise ne prévoit pas l’attribution du titre de roi au mari d’une reine qui accède au trône. Dans le cas du couronnement d’une femme, son mari ne sera jamais considéré comme un roi, mais d’autres titres lui seront accordés. Ainsi, le prince Philip était aussi duc d’Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich.