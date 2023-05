Inondations dans Lanaudière

« La journée a été longue »

Des dizaines de citoyens évacués et isolés, plusieurs routes bloquées, un barrage détruit et des glissements de terrain : Saint-Côme et Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, étaient toujours aux prises mardi avec des inondations ayant forcé le recours à l’état d’urgence. Les autorités étaient aux aguets en prévision de la pluie prévue plus tard dans la journée.