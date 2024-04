Le tour du monde en six jours

Du 9 au 14 avril, le Festival cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS) propose 80 projections de films en provenance de plus de 30 pays.

La 11e édition du FCMS commence ce mardi avec la présentation du nouveau long métrage de Lyne Charlebois (Borderline), Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Alexandre Goyette et Mylène Mackay y incarnent deux acteurs qui s’interrogent sur leur rapport à l’amour et à la nature tandis qu’ils tournent un film sur les amours chastes du botaniste Marie-Victorin et de son étudiante Marcelle Gauvreau.

Durant six jours, le FCMS présentera des dizaines de projections de films de 35 pays, incluant 51 longs métrages documentaires et de fiction ainsi que 6 programmes de courts métrages, et 15 activités pour les cinéphiles de tous les âges.

Enfin, Une année difficile, comédie d’Éric Toledano et d’Olivier Nakache sur le surendettement avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen et Noémie Merlant, clôt les festivités dimanche.

Consultez le site du Festival cinéma du monde de Sherbrooke