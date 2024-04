Les chambres rouges est le long métrage lauréat de la 13e édition du Prix collégial du cinéma québécois, dont les résultats ont été dévoilés samedi.

Le film de Pascal Plante a été choisi « pour l’efficacité de ce thriller troublant et actuel, aux personnages ambigus et déroutants, qui expose les obsessions technologiques et morbides de notre époque », expliquent les représentants des cégeps dans un communiqué de presse.

Madeleine, de la réalisatrice Raquel Sancinetti, a été élu par les jeunes cinéphiles comme meilleur court métrage documentaire, « un film qui a su démontrer une originalité au niveau de sa direction artistique, ainsi que des thèmes abordés », mentionnent-ils.

En tout, près de 1250 étudiants et étudiantes de 55 cégeps ont vu les cinq longs métrages finalistes, parmi lesquels on retrouvait aussi Simple comme Sylvain (Monia Chokri), Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Ariane Louis-Seize), Les rayons gamma (Henry Bernadet), et Geographies of Solitude (Jacquelyn Mills).

Une projection spéciale des deux films gagnants aura lieu le vendredi 12 avril à 17 h 30 à la Cinémathèque québécoise.