Mort de l’actrice Barbara Rush, qui a joué aux côtés de Sinatra, Newman et Brando

(Los Angeles) L’actrice américaine Barbara Rush, qui a partagé l’affiche avec Frank Sinatra, Paul Newman et d’autres grands noms du cinéma dans les années 1950 et 1960, et qui a ensuite connu une carrière florissante à la télévision, s’est éteinte dimanche à l’âge de 97 ans.