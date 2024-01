Alain Delon et sa fille Anouchka Delon, en 2019

(Orléans) Nouvelle étape judiciaire dans la famille de l’acteur Alain Delon : la justice française a indiqué mercredi que son plus jeune fils, Alain-Fabien, avait déposé plainte contre sa sœur Anouchka pour « abus de faiblesse au préjudice de leur père », âgé de 88 ans.

Agence France-Presse

Alain-Fabien Delon, âgé de 29 ans a déposé sa plainte le 22 décembre à la gendarmerie de Château-Renard, selon le parquet de Montargis.

Une enquête préliminaire a été confiée à la section de recherches d’Orléans et à la brigade de recherches de Montargis, a précisé le procureur de la République de Montargis Jean-Cédric Gaux.

Interrogé mardi par la chaîne d’information BFMTV, le benjamin de la fratrie avait dénoncé les « méthodes de crapule, de mafieux » de sa sœur Anouchka, âgée de 33 ans, l’accusant de se faire « passer pour la petite fille chérie, la personne qui est tellement soucieuse et préoccupée de l’état de santé de son père ».

« Si tu étais vraiment préoccupée de l’état de santé de ton père, tu serais venue pour Noël », s’était-il indigné.

Alain-Fabien Delon avait publié dimanche sur Instagram ce qu’il présente comme l’enregistrement d’une conversation entre son père et sa sœur, dans laquelle une voix de femme s’adresse à un homme qu’elle appelle « papa ». « On est en train de te prendre pour un débile […] et moi une conne qui manipule son père », entend-on.

Anthony Delon, 59 ans, a révélé le conflit familial dans un entretien à l’hebdomadaire people Paris Match jeudi. Affirmant que son père est « affaibli » et « diminué », il y indiquait avoir déposé une main courante contre sa sœur, lui reprochant de ne pas l’avoir informé de l’échec de leur père à « cinq tests cognitifs » entre 2019 et 2022.

Après ces propos, Alain Delon, « extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony », avait annoncé, via son avocat, vouloir déposer plainte pour diffamation.

Le lendemain, Anthony avait reproché à sa sœur de vouloir « ramener » leur père en Suisse – dont la légende du cinéma est citoyen depuis 1999 – pour éviter « une énorme taxe » post-mortem. Alain Delon souhaiterait, selon son fils, passer sa fin de vie dans sa demeure de Douchy-Montcorbon.

En réponse, Anouchka Delon avait confirmé dimanche avoir porté plainte contre Anthony pour diffamation. Elle assure avoir voulu emmener son père en Suisse « pour qu’il soit traité » « par des spécialistes ».