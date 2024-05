PHOTO RICHARD SHOTWELL, INVISION/ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS

(Beverly) L’acteur Richard Dreyfuss s’est présenté en robe lors d’un évènement sur le thème de Jaws au Massachusetts, où le film à succès de 1975 a été tourné, puis il a fait des commentaires humiliants sur les femmes, les communautés LGBTQ+ et la diversité.

Associated Press

Le théâtre Cabot a présenté des excuses après l’évènement de samedi, à Beverly.

L’acteur de 76 ans, qui incarnait un biologiste marin dans Jaws de Steven Spielberg, est monté sur scène vêtu d’une robe bleue à motifs floraux, que les régisseurs l’ont aidé à enlever avant d’enfiler une veste de sport.

Au cours de ce qui était censé être une séance de questions-réponses à la bonne franquette, des gens dans la salle sont sortis, outrés, en raison de ses remarques sur les femmes au cinéma et le mouvement #metoo, les jeunes transgenres et les droits des LGBTQ+, ainsi que sur les efforts de l’Académie qui remet les Oscars pour favoriser la diversité.

Richard Dreyfuss a déjà déclaré que les efforts de l’Académie pour une plus grande diversité lui « donnaient la nausée ».

L’acteur a été applaudi lorsqu’il a terminé la discussion en faisant référence à son livre One Thought Scares Me… et à sa thèse selon laquelle l’éducation civique n’est plus enseignée dans les salles de classe, au détriment du pays.

L’absence de fondement en matière d’éducation civique signifie que « nous n’avons aucune connaissance de qui nous sommes, a-t-il affirmé. Si nous n’y revenons pas bientôt, nous allons tous mourir. »

Le théâtre Cabot a envoyé un courriel d’excuses dans lequel il précise qu’il n’approuve pas les opinions de l’acteur, qui a également joué dans Close Encounters of the Third Kind, American Graffiti et The Goodbye Girl, une performance pour laquelle il a reçu un Oscar.

Le directeur du théâtre Cabot n’a pas répondu immédiatement aux courriels mardi et aucun représentant de M. Dreyfuss n’a pu être contacté.

« Nous regrettons profondément que les commentaires de M. Dreyfuss lors de l’évènement n’étaient pas conformes aux valeurs d’inclusivité et de respect que nous défendons au Cabot, indique le théâtre dans son courriel d’excuses.

« Nous comprenons que ses remarques étaient pénibles et offensantes pour bon nombre de membres de notre communauté, et pour cela, nous nous en excusons sincèrement. »