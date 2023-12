Le scénariste, producteur et réalisateur québécois Alain Chartrand est décédé à 77 ans. Il est le fils du syndicaliste Michel Chartrand et de l’écrivaine Simonne Monet-Chartrand. Son frère Dominique en a fait l’annonce sur Facebook lundi soir.

« Mon frère Alain – généreux, discipliné, épicurien, travailleur, mélomane, voyageur – est parti pour son dernier périple en notre compagnie. En douceur et en présence de sa belle Marie, sa fille, et ses deux petits-fils. Son seul regret, m’a-t-il dit avant de partir, c’est ne pas avoir tourné son dernier projet de film. »

Pour la télévision, Alain Chartrand a réalisé, entre autres, les séries Montréal, ville ouverte et Paparazzi, ainsi que Chartrand et Simone, sur ses célèbres parents.

Au cinéma, il a réalisé Ding et Dong le film, d’après un scénario de Claude Meunier, Le Jardin d’Anna et plus récemment, en 2013, La Maison du pêcheur. Il a aussi consacré un documentaire sur son père, Un homme de parole, et sur sa mère, Une vie comme rivière.