Comme chaque année, le Festival du nouveau cinéma (FNC) se fait l’écho de l’extraordinaire vitalité de la création cinématographique mondiale et locale. De la Grande Nuit Mad Max au nouveau documentaire de Richard Desjardins en passant par les nouveaux longs métrages de Bertrand Bonnello et de Catherine Breillat, le choix est vaste et éclaté.

Le FNC a dévoilé la programmation complète de sa 52e édition, qui a lieu du 4 au 15 octobre. Pas moins de 105 longs métrages de 57 pays seront présentés dans différents endroits de la métropole, dont le Cinéma Impérial, le Cinéma du Musée, la Cinémathèque québécoise et le Cinéma Moderne.

Le coup d’envoi sera donné le 4 octobre avec La passion de Dodin Bouffant. Prix de la mise en scène lors du dernier Festival de Cannes, ce drame historique sur fond de gastronomie est signé Trần Anh Hùng. Il marque les retrouvailles à l’écran de Juliette Binoche et de Benoît Magimel. Quant au film de clôture, Le règne animal, de Thomas Cailley, il met en vedette Romain Duris et Paul Kircher en duo père-fils.

Du côté des documentaires, on attend celui de Richard Desjardins, Chip Chip. Dans ce film, le réalisateur part en Europe sur les traces de Frédéric Chopin. Cette projection sera accompagnée d’une performance du pianiste Charles Richard-Hamelin et d’une rencontre avec le cinéaste.

Autre évènement spécial, la Grande Nuit Mad Max, le 7 octobre. Le FNC invite les fans de la franchise post-apocalyptique culte Mad Max à (re)découvrir les quatre classiques de George Miller lors d’une nuit inédite avec en prime la projection du dernier opus, Mad Max : Fury Road, « en version black et chrome ».

Ici et ailleurs

Le réalisateur français Bertrand Bonello sera à Montréal pour offrir en primeur son long métrage La Bête et le Festival en profitera pour proposer une rétrospective complète de ses longs et courts métrages. Une autre série rétrospective mettra en lumière les œuvres d’Ariane Louis-Seize, qui vient tout juste de remporter le prix de la meilleure réalisation pour son premier long métrage Vampire humaniste cherche suicidaire consentant dans la section Giornate degli Autori à Venise.

PHOTO TIZIANA FABI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bertrand Bonello

La réalisatrice Catherine Breillat sera aussi de passage au FNC avec son 14e long métrage, L’été dernier. Elle sera accompagnée de son actrice principale, Léa Drucker, et donnera également une classe de maître.

Enfin, le FNC organise une Soirée du cinéma pour la paix, avec la présentation du dernier film de Ken Loach, The Old Oak, dans lequel il prend « le pouls d’une communauté du nord de l’Angleterre partagée entre rejet et solidarité lors de l’arrivée de réfugiés syriens », résume le communiqué du FNC.

Lors de la clôture de la 52e édition du FNC, le 15 octobre, plusieurs prix seront remis pour récompenser les œuvres présentées dans les différentes sections du festival.