Programmation du FNC

Place au nouveau cinéma

Comme chaque année, le Festival du nouveau cinéma (FNC) se fait l’écho de l’extraordinaire vitalité de la création cinématographique mondiale et locale. De la Grande Nuit Mad Max au nouveau documentaire de Richard Desjardins en passant par les nouveaux longs métrages de Bertrand Bonnello et de Catherine Breillat, le choix est vaste et éclaté.