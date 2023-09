Un bel automne en perspective pour les cinéastes du Québec. Alors qu’Anaïs Barbeau-Lavalette sera membre du jury au Festival international du film francophone de Namur (FIFF), en France, le film Les chambres rouges, du cinéaste montréalais Pascal Plante, sera présenté à Namur, mais aussi à Mannheim, en Allemagne.

L’organisation de la 28e édition du FIFF a dévoilé jeudi sa programmation complète ainsi que les membres de ses jurys, et la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette fera partie du jury Longs métrages, présidé cette année par la comédienne française Mélanie Doutey. C’est donc un retour à Namur pour la cinéaste québécoise qui y avait présenté son film La déesse des mouches à feu en 2020.

Deux longs métrages québécois ont été retenus dans la compétition, cette année : le thriller psychologique Les chambres rouges, du cinéaste montréalais Pascal Plante, et Solo, de Sophie Dupuis. Un trou dans la poitrine, de Jean-Sébastien Hamel et Alexandra Myotte, et L’été des chaleurs, de Marie-Pier Dupuis, concourront pour les prix du Meilleur court métrage.

Les chambres rouges sera également présenté en novembre au Festival international du film de Mannheim-Heidelberg, en Allemagne, dans la section Pushing the boundaries, consacrée aux œuvres de réalisateurs établis qui repoussent les frontières de leur médium de manière originale.

L’organisation du festival écrit que, dans son thriller, Pascal Plante « s’attaque aux dessous sombres de la condition humaine et s’imprègne entièrement du point de vue de sa protagoniste féminine. » Dans Les chambres rouges, sorti en salle cet été, une jeune femme assiste au procès d’un homme accusé du meurtre de trois filles, et sa ressemblance avec l’une d’elles la pousse à rechercher la dernière pièce du casse-tête. Ce film a valu à Pascal Plante (Nadia Butterfly, Les faux tatouages et La génération porn) quatre prix à Fantasia, dont le Cheval Noir du meilleur long métrage.

Enfin, le film Cœur de slush, réalisé par Mariloup Wolfe d’après le roman éponyme de Sarah-Maude Beauchesne, sera présenté en Allemagne, au Festival international de film jeunesse de Schlingel et au Festival international des jeunes amateurs de cinéma LUCAS, aux États-Unis, au Festival du film de Newport Beach, et en Estonie, au Festival Black Nights de Tallinn.