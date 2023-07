Nicolas Cage, Eric Robert, Barbara Crampton, Nick Stahl et quelques autres acteurs américains ne pourront participer à Fantasia en raison de la grève de leur syndicat, déclenchée jeudi dernier. Le festival les « soutient entièrement », a indiqué le directeur artistique, Mitch Davis, en entrevue avec La Presse.

« Le moment tombe mal pour nous, mais nous sommes avec eux. C’est quelque chose qui aurait dû avoir lieu il y a des années, lorsque les plateformes de visionnement en continu [streamers] ont commencé à verser des revenus résiduels dérisoires », estime Mitch Davis.

Pour sa 27e édition, le festival montréalais devait remettre le Prix de carrière honorifique à Nicolas Cage, qui a entre autres joué dans Leaving Las Vegas, The Rock et Adaptation. En plus de l’hommage, le prolifique comédien aurait présenté en première mondiale son plus récent film, Sympathy for the Devil. La projection aura tout de même lieu et le réalisateur Yuval Adler sera sur place pour répondre aux questions des fans.

« Techniquement, Nicolas Cage aurait pu recevoir son prix sans faire de promotion pour le film. Mais ce qui est compliqué est que tous ceux qui auraient écrit sur son prix auraient nécessairement mentionné le film et il aurait pu avoir l’air d’un scab. Jamais on ne demanderait à l’un de nos invités de se mettre dans une telle position. »

Mitch Davis ajoute qu’il n’était pas question de remettre le prix virtuellement et que la cérémonie se fera en personne lorsque la situation le permettra.

Quelques ajouts

Bien que la grève des syndicats SAG-AFTRA et WGA empêche la venue d’une dizaine d’acteurs, quelques noms se sont ajoutés à la liste des invités de Fantasia, dont le réalisateur de Vincent doit mourir, Stéphan Castang, puis Derek Johns et Laurent Pitre, qui jouent dans The Sacrifice Game.

« Nous avons accueilli plusieurs acteurs de renom au fil des années, mais nous sommes davantage un festival qui mise sur les cinéastes, souligne Mitch Davis. De plus, les films européens, asiatiques ou canadiens qui n’ont pas d’acteurs américains ne sont pas affectés. »

Fantasia se tiendra du 20 juillet au 9 août.