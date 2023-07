Ezra Knight, président de la section locale new-yorkaise du syndicat SAG-AFTRA, utilise un porte-voix pour s’adresser aux scénaristes et acteurs en grève sur un piquet de grève, le vendredi 14 juillet 2023, dans les studios de NBC Universal à New York.

(Los Angeles) Clap de fin, mais début des hostilités à Hollywood : les acteurs ont lancé vendredi leur grève en protestant devant les grands studios avec les scénaristes, pour un double mouvement social qui provoque la pire paralysie du secteur depuis plus de 60 ans.

Andrew MARSZAL Agence France-Presse

Des centaines de grévistes munis de pancartes ont défilé devant l’immeuble de Netflix, sur le fameux Sunset Boulevard de Los Angeles, mais aussi ailleurs dans la ville ainsi qu’à New York, devant des studios et services de streaming comme HBO, Amazon ou Paramount.

« Nous sommes là pour le long terme », a lancé à l’AFP Vera Cherny, depuis Los Angeles, évoquant un « moment historique ».

« C’est le moment de sécuriser les contrats qui serviront aux générations d’acteurs à venir, comme ils l’ont fait en 1960 », a ajouté cette actrice de 44 ans, apparue dans les séries The Americans et For All Mankind.

« “Spoiler alert” : on va gagner », proclamaient des pancartes brandies par des acteurs, parmi lesquels la vedette de la série Ted Lasso Jason Sudeikis, devant les studios NBC Universal à New York.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Jason Sudeikis

« On essaie juste de gagner un revenu minimum, qui permette de vivre à New York […] où nous travaillons », a déclaré l’actrice Casey Killoran, 36 ans.

Il s’agit de la première grève réunissant acteurs et scénaristes depuis 63 ans à Hollywood.

La production de films et séries tournait déjà au ralenti depuis début mai à cause du mouvement des scénaristes, mais avec le débrayage des comédiens, l’industrie américaine se retrouve à genoux : mis à part quelques « soap operas » et émissions de télé-réalité, les tournages sont tout simplement impossibles.

Fossé béant

Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l’ère du streaming.

Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle (IA), pour interdire à cette dernière de générer des scripts ou de cloner leurs voix et image.

« L’IA menace d’exclure les vrais artistes de l’espace créatif », a dénoncé Ezra Knight, président de l’antenne new-yorkaise du syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

Malgré une prolongation et une médiation gouvernementale, les négociations entre SAG-AFTRA et patronat ont échoué.

Le fossé entre les dirigeants et les travailleurs semble béant. Jeudi, le patron de Disney, Bob Iger, a fustigé les exigences « irréalistes » des acteurs et scénaristes.

Sur les piquets de grève, l’ambiance est déterminée. L’antienne d’un Hollywood perverti par les valeurs de la Silicon Valley et son obsession de réduire les coûts revient régulièrement chez les acteurs ou scénaristes rencontrés par l’AFP ces dernières semaines.

« Nous nous battons pour que ce soit une carrière viable, et pas seulement un petit boulot », explique devant Netflix Jonathan Bazile, en fustigeant la culture des « tech bros » importée par l’avènement du streaming.

Ce nouveau modèle a bouleversé les rémunérations « résiduelles » des acteurs et scénaristes, qui découlent de chaque rediffusion d’un film ou d’une série et leur permettent de vivre entre deux projets.

Intéressants avec la télévision car calculés en fonction du tarif des publicités, ces émoluments sont bien moindres avec les plateformes de streaming, qui ne communiquent pas leurs chiffres d’audience et paient un forfait, indépendamment du succès.

Blockbusters menacés

Le développement rapide de l’IA, qui menace de les remplacer, ne fait que renforcer l’impression que l’industrie traverse une véritable crise existentielle.

« C’est un moment critique », a reconnu jeudi l’acteur Kenneth Branagh lors de l’avant-première d’Oppenheimer à Londres, avant que l’ensemble du casting du blockbuster de Christopher Nolan ne quitte le tapis rouge en signe de solidarité, juste avant l’annonce de la grève. « Tout le monde essaie d’obtenir un accord équitable, c’est ce qui est nécessaire, et nous le soutiendrons. »

Les directives du SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et grand écran, interdisent à tous les membres de tourner, mais aussi de faire la promotion de leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux.

Personne ne sait combien de temps cette grève durera, mais si elle s’éternise, elle pourrait retarder de nombreux blockbusters actuellement en production comme la suite de Gladiateur, Deadpool 3 ou Ghostbusters 4.

Les grandes conventions et festivals comme le Comic-Con ou la Mostra de Venise vont aussi se dérouler sans acteurs américains.

Même la cérémonie des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télé, prévue le 18 septembre, est menacée. La production envisage déjà de reporter l’évènement en novembre, voire en 2024, selon la presse américaine.

L’impact pour le secteur risque d’être faramineux. La dernière grève des scénaristes, qui remonte à 2007-2008, avait duré 100 jours et coûté deux milliards de dollars.