La mégavedette d’Hollywood George Clooney a donné son appui vendredi à la grève des comédiens, qui paralyse le monde de la production américaine depuis jeudi. « C’est un point d’inflexion dans notre industrie », a affirmé l’acteur et réalisateur de renom.

Selon une déclaration obtenue par certains médias spécialisés, George Clooney se joint ainsi à ses 160 000 collègues sous la gouverne du SAG-AFTRA dans ce grand mouvement de protestation.

L’un des principaux points amenés à la table des discussions est les redevances touchées par les acteurs qui découlent des rediffusions du contenu sur les plateformes d’écoute en ligne, comme les géants Netflix, Amazon Prime et Crave.

« Un grand nombre d’acteurs et d’écrivains ont perdu leur capacité à gagner leurs vies, a affirmé George Clooney. Pour que notre industrie survive, cela doit changer. Pour les acteurs, ce voyage commence maintenant. »

PHOTO LILY OLSEN, ARCHIVES HBO MAX VIA ASSOCIATED PRESS Sydney Sweeney

L’actrice Sydney Sweeney, connue pour ses récents rôles dans les séries Euphoria et The White Lotus, s’était d’ailleurs prononcée sur cet enjeu en 2022. La jeune femme qui connaît une popularité fulgurante disait se questionner sur son avenir, notamment au point de vue monétaire. « Ils ne paient plus les acteurs comme ils le faisaient auparavant, et avec les plateformes de diffusion, on n’obtient plus de redevances », a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Les acteurs d’Hollywood rejoignent sur les lignes de piquetage les scénaristes, qui sont en grève depuis le mois de mai, une première depuis les années 60.