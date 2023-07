PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Bien sûr qu’il y a une technologie étonnante qui est développée avec l’IA, et c’est tellement impressionnant », estime auprès de l’AFP Bret Iwan, l’acteur qui prête sa voix à la mascotte de Disney. « Mais je pense que rien ne peut remplacer le cœur d’un personnage et, plus important encore, le cœur de la narration. »