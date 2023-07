Le livre a été traduit en 31 langues, vendu à plus de 540 000 exemplaires et a remporté le prix du Gouverneur général du Canada. Ru a maintenant droit à sa bande-annonce : les premières images de l’adaptation cinématographique du roman de Kim Thúy sont dévoilées ce mercredi.

Scénarisé par Jacques Davidts et réalisé par Charles-Olivier Michaud, Ru est inspiré de l’histoire de l’autrice. Après une traversée périlleuse en mer, la jeune Vietnamienne Tinh (Chloé Djandji) entreprend, avec sa famille, une nouvelle vie au Québec où elle surmontera les épreuves, comme l’apprentissage d’une nouvelle langue et la découverte d’une nouvelle culture. Karine Vanasse et Patrice Robitaille interprètent deux des membres de la famille d’accueil qui les parraine. Ru sera en salle le 24 novembre prochain.