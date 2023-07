Présenté du 15 au 20 août prochain, le 15e Festival international de cinéma et d’art de Percé, aussi appelé Les Percéides, se déroulera sous la présidence d’honneur de l’acteur et réalisateur Luc Picard.

Picard endossera en outre le rôle de président du jury en plus d’offrir une leçon de cinéma en mer, le 19 août, lors de la Ciné-Croisière du festival. Une classe de maître sera aussi offerte après la projection du long métrage L’audition.

Les autres membres du jury sont la dramaturge et metteure en scène Pol Pelletier ainsi que Bruno Moraes Cabral, producteur et réalisateur de films d’origine portugaise. Julien Leblanc et Nadia Aït-Saïd sont quant à eux jurys dans la catégorie Courts-métrages.

La programmation et la sélection officielle seront dévoilées le 25 juillet prochain.