(New York) Au moment où devait s’ouvrir mardi matin un procès au civil pour une affaire de viol, à New York, on a appris que Cuba Gooding Jr. avait réglé à l’amiable, selon des documents judiciaires.

Larry Neumeister Associated Press

L’acteur avait été accusé d’avoir violé une femme dans un hôtel de New York il y a dix ans. Il avait insisté, par l’intermédiaire d’avocats, sur le fait que sa rencontre avec cette femme était consensuelle.

Le procès au civil pour dommages et intérêts devait commencer mardi matin par la sélection du jury, devant un tribunal fédéral de New York.

La vedette oscarisée de Jerry Maguire faisait face à des allégations selon lesquelles il aurait rencontré la plaignante à Manhattan, aurait persuadé la femme de le rejoindre dans un hôtel et l’aurait convaincue de s’arrêter dans sa chambre pour qu’il puisse se changer. Dans sa poursuite, elle soutenait que Gooding Jr. l’avait violée dans sa chambre.

Les avocats de l’acteur ont toutefois insisté sur le fait qu’il s’agissait de relations sexuelles consensuelles et que la plaignante s’était ensuite vantée d’avoir couché avec une célébrité.

La femme avait toujours procédé de manière anonyme, jusqu’à la semaine dernière, lorsque le juge Paul A. Crotty a décidé qu’elle devrait révéler son identité au procès.

La poursuite réclamait 6 millions en dommages et intérêts. L’avocate Gloria Allred, l’une des nombreuses avocates de la femme, a refusé de commenter le règlement mardi.

Cette poursuite au civil était intentée contre un homme qui, selon les autorités, aurait commis une inconduite sexuelle contre plus de 30 autres femmes, notamment des attouchements, des baisers non désirés et d’autres comportements inappropriés.

À la fin de la semaine dernière, le juge a décidé qu’il laisserait trois femmes venir raconter au procès qu’elles avaient également été victimes d’agressions sexuelles soudaines ou de tentatives d’agressions sexuelles après avoir rencontré Gooding Jr. dans des contextes sociaux tels que festivals, bars, discothèques et restaurants.

L’une de ces femmes était Kelsey Harbert, qui a déclaré à la police que Gooding Jr. l’avait caressée sans son consentement dans un bar-restaurant en 2019.

Lorsque Gooding Jr. a plaidé coupable l’an dernier devant un tribunal de l’État de New York pour une accusation réduite qui lui a épargné la prison ou un casier criminel, Mme Harbert s’est dite extrêmement déçue de n’avoir pas pu bénéficier d’un procès en bonne et due forme.

Cuba Gooding Jr, vedette de films très populaires comme Boyz n' the Hood et Radio, a été autorisé à plaider coupable en avril 2022 pour un « délit », admettant qu’il avait embrassé de force une employée dans un bar de New York en 2018.

En évitant les ennuis et en suivant six mois de thérapies en matière d’alcool et de comportement, Gooding Jr. a été autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité et à plaider coupable à une accusation réduite de harcèlement non criminel, éliminant son casier judiciaire et empêchant d’autres sanctions.