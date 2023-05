Trois-Rivières l’emporte contre Lévis à Canada’s Got Talent

C’était une finale à saveur québécoise à l’émission Canada’s Got Talent, mardi soir. Les troupes de danse Conversion, de Trois-Rivières, et The Cast, de Lévis, puis l’imitatrice et humoriste lavalloise Geneviève Côté étaient parmi les huit finalistes.