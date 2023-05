Depuis mardi, des milliers de scénaristes américains de télévision et de cinéma sont en grève, après l’échec des négociations avec les grands studios et plateformes. Et les retombées de la grève des scénaristes commencent à se faire sentir dès aujourd’hui.

Conséquences des retombées de la grève : plusieurs émissions de fin de soirée disparaissent dès ce mardi soir. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show With Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live ! et Late Night With Seth Meyers, vont diffuser des rediffusions d’anciennes émissions. L’émission The Daily Show de Comedy Central, qui n’a pas d’animateur attitré, sera également rediffusée, tout comme celles de HBO animées par John Oliver et Bill Maher.

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jimmy Kimmel Live !, comme plusieurs autres émissions de fin de soirée, présentera des rediffusions d’anciens épisodes.

Tard dans la nuit de lundi à mardi, les représentants de la Writer’s Guild of America (WGA), le syndicat qui représente des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma, ont annoncé que les négociations avec les grands studios étaient rompues.

Parmi les revendications en tête de liste, la hausse de leur rémunération, que les scénaristes jugent stagnante, alors que la production télévisuelle s’est rapidement développée depuis 10 ans. Les dirigeants de la (WGA) ont aussi déclaré que le système actuel ne fonctionnait plus et que « la survie de l’écriture en tant que profession est en jeu dans cette négociation ».

Combien de temps ces émissions de fin de soirée resteront hors antenne ? La question aux millions de cotes d’écoute reste ouverte. Lors de la dernière grève, elles sont revenues progressivement après quelques mois.

Le dernier mouvement social d’ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l’audiovisuel américain en 2007-2008.

Avec les informations du New York Times et de l’AFP