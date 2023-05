PHOTO KEVORK DJANSEZIAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Il ne reste que quelques heures à l’industrie américaine du cinéma et de la télévision et à la Writers Guild of America pour trouver une entente. Le syndicat de scénaristes a prévenu ses membres de se préparer à la grève, rapporte Hollywood Reporter.

La négociation actuelle porte entre autres sur le mode de rémunération des scénaristes dans une industrie de plus en plus façonnée par la diffusion en continu. Les droits de suite existants ne seraient pas adaptés aux succès planétaires des séries télé comme Stranger Things, selon les auteurs. Ceux-ci se plaignent en outre de voir leur salaire stagner alors que le coût de la vie augmente.

Les géants du streaming, eux, plaident devoir réduire leurs coûts, dans un contexte où la compétition est grandissante. Le marché se morcelle en effet de plus en plus avec l’entrée en scène de Disney+ et AppleTV+ ces dernières années.

Le menace de grève si une entente n’est pas conclue avant minuit lundi semble sérieuse : la Writers Guild of America a invité ses membres à remplir un sondage quant aux lieux où ils seraient disposés à faire du piquetage, selon Hollywood Reporter.

Une grève des scénaristes forcerait l’arrêt de populaires émissions comme les late show et mènerait au report de séries télévisées actuellement en production ou en préparation.

Avec Le Figaro