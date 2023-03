Helen Mirren incarne Hespera dans Shazam! Fury of the Gods.

Dans Shazam ! Fury of the Gods, Helen Mirren incarne Hespera, doyenne des trois filles du dieu Atlas descendues sur Terre pour reprendre le pouvoir détenu par Shazam et ses frères et sœurs de sa famille d’accueil. C’est avec passion – et quelques mots de français – que l’actrice britannique nous a fait part de son admiration pour tout le travail des artisans derrière les superproductions.

Après avoir joué une reine – au grand écran et sur scène –, la suite logique était d’incarner une déesse, semble-t-il. Comment décririez-vous Hespera ?

D’abord, elle croit qu’elle possède la vérité absolue. Elle paraît donc très moralisatrice et mécontente, ce qui donne la perception qu’elle est la méchante. Toutefois, si on prend le temps d’analyser son point de vue, on réalise que ce n’est pas si simple. Chacune des sœurs a sa façon d’affronter la mission. Kalypso [Lucy Liu] est plus dans l’affrontement, alors qu’Anthea [Rachel Zegler] est dans la manipulation. Au départ, je suis entre les deux […] C’est vraiment plaisant de jouer une méchante, mais dans le cas présent, je devais être davantage mystérieuse et bien défendre son point de vue, car elle ne se voit pas comme une méchante. Elle se voit comme une héroïne, je crois.

PHOTO JESSICA MIGLIO, FOURNIE PAR WARNER BROS. ENT. Zachary Levi et Helen Mirren sur le plateau de Shazam ! Fury of the Gods

Qu’est-ce qui vous a convaincue d’accepter ce rôle ?

J’ai adoré le premier Shazam !, surtout la façon dont Zach [Levi] a joué son personnage. Il était si drôle, si libre et si imprévisible ; sa performance n’était pas celle qu’on voit habituellement dans les films de superhéros. En travaillant avec lui, j’ai pu constater son talent d’improvisateur et sa capacité à retrouver l’enfant de 13 ans en lui. C’était très difficile de ne pas sourire en le voyant, surtout que mon personnage devait être extrêmement sérieux.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. ENT. Kalypso (Lucy Liu), Hespera (Helen Mirren) et Anthea (Rachel Zegler)

Il y a plusieurs jeunes acteurs dans le film. Quelle était l’ambiance sur le plateau ?

Ils étaient beaux à voir ! Chaque fois qu’on se croisait, ils me laissaient entrer dans leur monde… que je ne comprenais pas toujours [rires]. Ils forment une famille dans le film et les côtoyer sur le plateau était comme rejoindre cette famille. […] Lucy et moi avons pris Rachel, notre petite sœur, sous nos ailes. Elle venait tout juste de terminer West Side Story et, puisque nous sommes des actrices avec plus d’expérience, nous voulions l’aider à se préparer à la vie qui l’attendait après ce rôle. Nous l’avons encouragée à rester forte et à ne pas s’en laisser imposer.

Vous avez joué dans passablement de films d’action au cours de votre carrière. Que préférez-vous de ceux-ci ?

Ce que j’admire le plus de ces films est le talent extraordinaire de tous les artisans qui travaillent dans les nombreux services de ces productions. Toutes ces personnes, aussi bien des cascades, des décors, des effets spéciaux, ont une créativité époustouflante. Il s’agit d’une expérience très différente de celle d’un film dans lequel les dialogues sont au centre de l’histoire. Dans le cas de Shazam ! Fury of the Gods, il y a énormément de gens qui ont un rôle à jouer dans ce que le public verra à l’écran. C’est un travail d’équipe et c’est ce que j’aime le plus de ces films. »

Certains cinéastes et critiques ne considèrent pas le genre superhéros comme du véritable cinéma. Quel est votre avis sur le sujet ?

Le vrai cinéma est celui que le public aime voir au grand écran. Si une histoire est présentée dans une salle et qu’il y a des gens pour la regarder, c’est du cinéma. Un film peut prendre différentes formes. Il peut n’y avoir que deux personnes qui se parlent, sans musique ou effets spéciaux. Ou il peut contenir plein d’explosions et être incroyable ! Comme je le disais, le travail des artisans qui œuvrent sur les superproductions est exceptionnel. Leur contribution ajoute au monde du cinéma.

Shazam ! Fury of the Gods prend l’affiche le 17 mars.