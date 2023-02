De nouveaux films autour de Lord of the Rings en préparation

(Los Angeles) Plusieurs longs métrages liés à Lord of the Rings sont en préparation, a annoncé jeudi Warner Bros, le studio d’Hollywood qui avait déjà produit la trilogie à succès de Peter Jackson.

Agence France-Presse

Le patron de Warner Bros Discovery, David Zaslav, a annoncé lors d’un appel aux investisseurs la signature d’un accord pour produire plusieurs films autour du chef-d’œuvre de J. R. R. Tolkien.

« Lord of the Rings est l’une des plus grandes franchises de tous les temps, nous sommes très impatients », a-t-il déclaré.

Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a fait savoir dans un communiqué à l’AFP qu’il était « tenu au courant à toutes les étapes » de la production.

Aucun détail n’a été donné sur le contenu des films ou sur le calendrier de leur diffusion.

Le concurrent Amazon a diffusé en 2022 la première saison (sur cinq attendues) d’une série également adaptée du monde de Tolkien, The Lord of the Rings : The Rings of Power.

Après l’immense triomphe — critique et populaire — des films de Peter Jackson au début des années 2000, la trilogie du Hobbit avait été également un succès au box-office, malgré de tièdes critiques.