Le Québec s’est démarqué parmi les finalistes des prix Écrans canadiens dévoilés mercredi avec un total de 32 sélections, dont 13 pour le film de Stéphane Lafleur Viking.

D’autres films québécois se sont également démarqués parmi les finalistes en cinéma, soit Falcon Lake, de Charlotte Le Bon (six sélections), Babysitter, de Monia Chokri (cinq sélections), et Noémie dit oui, de Geneviève Albert. Nouveau-Québec, de Sarah Fortin, et Rodéo, de Joëlle Desjardins Paquette, ont tous deux obtenu deux sélections.

Dans la catégorie meilleure court métrage de fiction, l’ensemble des finalistes sont des productions québécoises – pour la deuxième année consécutive –, tandis que quatre des cinq finalistes dans la catégorie meilleure court métrage d’animation sont des productions québécoises ou franco-canadiennes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Charlotte Le Bon et Sara Montpetit, respectivement réalisatrice et comédienne principale du film Falcon Lake.

Arsenault & Fils, Chien Blanc, Jouvencelles et Lignes de fuite font également partie des finalistes dans diverses catégories.

Du côté anglophone, The Porter mène dans le volet télévision avec 19 sélections et Brother, de Clement Virgo, se distingue notamment en cinéma avec 14 sélections.

Les finalistes sont regroupés dans 145 catégories en télévision, cinéma et médias numériques. C’est par ailleurs la première année que les catégories d’interprétation (premier rôle et rôle de soutien) sont non genrées dans les volets cinéma et télévision.

Les prix seront remis à l’occasion de la Semaine du Canada à l’écran, du 11 au 16 avril, alors que la cérémonie, animée par l’humoriste torontoise Samantha Bee, sera diffusée le 16 avril, à 20 h, sur CBC et CBC Gem.