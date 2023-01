(Berlin) L’acteur et réalisateur américain Sean Penn présentera en avant-première un documentaire sur l’invasion russe en Ukraine mettant en scène le président Volodymyr Zelensky, lors du festival du film à Berlin le mois prochain, ont annoncé lundi les organisateurs.

Agence France-Presse

La 73e Berlinale, qui aura lieu du 16 au 26 février, braquera cette fois-ci les projecteurs sur la guerre en Ukraine, dont l’invasion par la Russie a commencé le 24 février 2022.

Superpower (« super puissance »), présenté comme « la chronique d’un projet que la réalité a forcé à se transformer en quelque chose de moins contrôlable, mais de plus significatif », sera le plus important des films ukrainiens présentés au festival.

Sean Penn était à Kyiv pour réaliser un documentaire fin février 2022 quand l’invasion russe a démarré.

L’acteur aux deux Oscars – pour Harvey Milk et Mystic River – a été photographié lors d’une conférence de presse du gouvernement ukrainien à Kyiv. On l’a vu également avec M. Zelensky sur une vidéo postée sur le compte Instagram du président ukrainien.

Les services de M. Zelensky avaient affirmé que l’artiste américain faisait preuve d’un courage « qui fait défaut à beaucoup d’autres, particulièrement aux hommes politiques occidentaux ».

Sean Penn a tourné le documentaire pour les studios Vice avec pour partenaire réalisateur l’Américain Aaron Kaufman.

Âgé de 62 ans, il a par le passé suscité des controverses en raison de ses engagements politiques ou dans des sujets d’actualité, notamment après son interview du parrain de la drogue mexicain, Joaquin « El Chapo » Guzman, alors qu’il était en fuite.

Premier évènement cinématographique majeur de l’année en Europe, la Berlinale mettra en avant plusieurs documentaires et longs métrages de réalisateurs ukrainiens, ainsi que des œuvres de cinéastes iraniens dissidents, en signe de « solidarité », a déclaré l’Italien Carlo Chatrian, co-directeur du festival.

Elle offrira également un espace d’exposition gratuit aux représentants de l’industrie cinématographique ukrainienne lors du vaste marché du film européen du festival, et mettra en avant les possibilités de coproduction avec les réalisateurs ukrainiens en difficulté.

En ouverture du Festival, une comédie romantique américaine, She Came to Me, portée par l’un des acteurs principaux de Games of Thrones, Peter Dinklage, l’Américaine Marisa Tomei, vue notamment dans plusieurs films de l’univers Marvel, ainsi que le Français Tahar Rahim et l’Américaine Anne Hathaway.

Elle sera présidée par l’actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart, et devrait accueillir Steven Spielberg comme invité d’honneur.

Parmi les films français en compétition figurent Sur l’Adamant de Nicolas Philibert, documentariste d’Être et Avoir, qui plonge cette fois dans le milieu de la psychiatrie, et Le grand chariot de Philippe Garrel.