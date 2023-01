Pas moins de trois films québécois ont pour l’instant été sélectionnés au prestigieux Festival international du film de Berlin, qui roulera du 16 au 26 février prochain. Les œuvres des Montréalais Zoé Pelchat, Carol Nguyen et Aziz Zoromba ont été choisies parmi les 31 courts métrages de la compétition de la section Génération, consacrée au jeune public.

Gabbie les collines de Zoé Pelchat, mettant notamment en vedette Emmanuel Bilodeau et Catherine De Léan, sera présenté en première mondiale dans le cadre de la 73e Berlinale. « On capote ! dit la cinéaste de 33 ans. Je suis sur un high depuis qu’on me l’a annoncé la semaine dernière. On va être trois Québécois à Génération. On a vraiment un beau cinéma au Québec. C’est vraiment le fun quand ça brille ! »

On savait déjà que Nanitic, de la Montréalaise Carol Nguyen avait été sélectionné à Berlin. Il s’agit du premier court métrage de fiction de la cinéaste de No Crying at the Dinner Table et a été nommé dans le Canada’s Top Ten du Festival international du film de Toronto (TIFF), où il a été présenté en première en septembre. « Le film utilise les fourmis et la structure de leur colonie comme une métaphore », explique la cinéaste, qui s’intéresse à la transmission et aux sacrifices faits par les immigrants au profit des générations suivantes.

Simo, du Montréalais Aziz Zoromba, a aussi été présenté au plus récent TIFF, où il a remporté le prix du meilleur court métrage canadien. Il a également mérité le Prix du public du Festival du nouveau cinéma. Il s’agit du récit d’une rivalité fraternelle qui prend une tournure dangereuse lorsque Simo infiltre en direct la chaîne de jeux vidéo de son grand frère.

PHOTO FOURNIE PAR H264 Simo d’Aziz Zoromba

Zoé Pelchat, révélée par la websérie Domino — Prix de la meilleure série digitale au Festival Canneseries —, se rendra pour la première fois dans un festival international avec l’un de ses films. « Mon court métrage Lune avait été sélectionné à Clermont-Ferrand, mais je n’ai pas pu me rendre en personne dans aucun festival à cause de la pandémie. »

Gabbie les collines est l’histoire d’une adolescente montréalaise de 13 ans (Lou Thompson) qui visite tous les étés son père qui habite aux Îles-de-la-Madeleine. « Elle a eu sa puberté et elle est méconnaissable. C’est un film léger, pas du tout dark, à propos de la puberté et de comment l’entourage y réagit », explique Zoé Pelchat, qui a pu tourner son film en septembre aux Îles-de-la-Madeleine, juste avant le passage de l’ouragan Fiona.

D’autres films québécois pourraient s’ajouter à la sélection de la 73e Berlinale. Les films de la compétition officielle seront dévoilés le lundi 23 janvier.