(Paris) De toutes les vedettes dont les noms apparaissent au générique d’Astérix et Obélix : L’empire du Milieu, l’une d’entre elles a vraiment fait bel effet lors de l’avant-première parisienne.

Tous les regards étaient en effet tournés vers Zlatan Ibrahimovic, célèbre joueur de soccer suédois qui, dans le film de Guillaume Canet, incarne Antivirus, le leader des troupes de Jules César.

Au cours d’une rencontre de presse tenue mardi dans le cadre des Rendez-vous du cinéma français d’Unifrance, le réalisateur, qui incarne aussi lui-même Astérix (flanqué de Gilles Lellouche dans le rôle d’Obélix) a raconté comment il s’y était pris pour convaincre la superstar du foot de se joindre à l’aventure pour une participation.

« Je lui ai dit qu’il jouerait le bras droit de César et il m’a répondu : “Mais comment César peut-il jouer le bras droit de César ?” Ensuite, il m’a demandé comment ça payait. Et je lui ai dit que pour ça, il allait devoir s’arranger avec les producteurs. Il a dit : “OK, mais tu ne m’auras pas en me donnant un laissez-passer pour le Parc Astérix !” » Astérix et Obélix : L’empire du Milieu prendra l’affiche le 1er février au Québec.