Prix cinématographiques SAG et DGA

Spielberg, The Banshees of Inisherin et Everyting Everywhere All At Once dans la course

(Los Angeles) Le film semi-autobiographique de Steven Spielberg The Fabelmans, la tragi-comédie irlandaise The Banshees of Inisherin et le déjanté Everything Everywhere All At Once ont accumulé plusieurs nominations importantes mercredi de la part des syndicats d’acteurs et de réalisateurs américains, capables de peser dans la course aux Oscars.