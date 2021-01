Alerte Rouge en Afrique Noire

Abbey Road par la fille de Paul McCartney

La photographe Mary McCartney, fille de l’ex-Beatle Paul McCartney, va réaliser un documentaire sur Abbey Road. If These Walls Could Sing va raconter l’histoire de ces célèbres studios d’enregistrement où sont passées quantité de stars dont Pink Floyd, Radiohead, Oasis, Lady Gaga et bien sûr les Beatles.