Roma et The Favourite en tête de la course aux Oscars

Roma d'Alfonso Cuaron et The Favourite de Yorgos Lanthimos mènent le bal en vue de la 91 e cérémonie des Oscars avec 10 nominations chacun.

JAKE COYLE Associated Press New York

Les nommés dans la très convoitée catégorie du Meilleur film de l'année sont A Star Is Born, Roma, Green Book, The Favourite, Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody et Vice.

Grâce à Roma, Netflix décroche sa toute première mise en nomination dans la catégorie du Meilleur film de l'année, une reconnaissance que la plateforme de visionnement en ligne convoitait ardemment. La maison de production Marvel aussi a rejoint le groupe sélect avec son Black Panther, le tout premier film de superhéros à être admis dans cette catégorie.

Pour la toute première fois en plus de 30 ans de carrière, Spike Lee obtient une nomination pour la Meilleure réalisation. Il avait auparavant été nommé pour Meilleur scénario, en 1989, pour son film Do the Right Thing.

Parmi les absents remarqués dans la catégorie, Bradley Cooper a été ignoré pour sa réalisation d'A Star Is Born. Le film à succès a tout de même récolté huit nominations, dont la catégorie Meilleure actrice où Lady Gaga est en lice.

La cérémonie aura lieu le 24 février. On ne sait toujours pas qui animera le gala depuis que l'acteur Kevin Hart s'est désisté.

L'acteur Kumail Nanjiani et l'actrice Tracee Ellis Ross ont procédé au dévoilement des finalistes au nom de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), mardi matin, au théâtre Samuel Goldwyn de Los Angeles.

Dans la catégorie du Meilleur acteur, on retrouve Bradley Cooper dans A Star Is Born, Christian Bale dans Vice, Willem Dafoe dans At Eternity's Gate, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen dans Green Book.

Dans la catégorie de la Meilleure actrice, on souligne le travail de Yalitza Aparicio dans Roma, Glenn Close dans The Wife, Olivia Colman dans The Favourite, Lady Gaga dans A Star Is Born et Melissa McCarthy dans Can You Ever Forgive Me ?.

Les nommées pour Meilleure actrice dans un rôle de soutien sont Amy Adams dans Vice, Marina De Tavira dans Roma, Regina King dans If Beale Street Could Talk, ainsi qu'Emma Stone et Rachel Weisz, toutes deux pour The Favourite. Le nom de Marina De Tavira a constitué une certaine surprise alors que plusieurs s'attendaient à voir Claire Foy obtenir une mise en nomination pour First Man.

Du côté des hommes, les nominations pour la meilleure performance dans un rôle de soutien reviennent à Mahershala Ali dans Green Book, Adam Driver dans BlacKkKlansman, Sam Elliott dans A Star Is Born, Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me ? et Sam Rockwell dans Vice. L'absence la plus remarquée est celle de Timothy Chalamet dans Beautiful Boy.

Certains films parmi les favoris ont fait face à certaines turbulences, dont Green Book de Peter Farrelly et le film biographique sur le chanteur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Malgré tout, les deux longs métrages ont mérité leur part de mises en nomination.

Samedi, Green Book a d'ailleurs remporté le prix du meilleur film remis par la Guilde des producteurs américains - un prix qui sert de baromètre pour les Oscars, alors que le gagnant du prix de la guilde a remporté huit fois la statuette aux Oscars au cours des 10 dernières années.